Гринчук и Галущенко уволены. Кто может их заменить

Официальных кандидатов на освободившиеся кресла пока нет, но некоторые имена уже называют

Верховная Рада Украины приняла решение об увольнение министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Что примечательно, они оба не явились на заседание.

Что нужно знать:

Гринчук и Галущенко заявили об увольнении после обнародования данных операции НАБУ "Мидас" о коррупции в энергетике

В настоящее время замену министрам не нашли, но есть предположительный список кандидатов

Один из возможных претендентов на должность уже отказался

Обновлено 19 ноября 14:05 Рада проголосовала за увольнение Германа Галущенко. "за" проголосовали 323 депутата. Его вызывали в ВР, но экс-министр так и не пришел.

Голосование за увольнение Галущенко. Фото: Ярослав Железняк

Также депутаты проголосовали за увольнение Светланы Гринчук. Всего "за" было 315 голосов. Нардеп Ярослав Железняк пишет, что никто не знает, где сейчас находится Гринчук.

Голосование за увольнение Гринчук. Фото: Ярослав Железняк

Стоит отметить, что 18 ноября заседание Рады было закрыто, потому решений по увольнению не ожидается в этот день.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Он назвал имена возможных кандидатов на эти две должности.

Пока никакой даже близкой реальности информации о финальных кандидатах на замену МинЭнерго и МинЮста нет говорит нардеп.

Однако он обнародовал перечень потенциальных кандидатов:

Минэнерго – главы энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус, его заместитель — Андрей Жупанин, глава НАК Нафтогаз Сергей Корецкий.

Андрей Герус. Фото: Facebook

Андрей Жупанин

Сергей Корецкий. Фото: Facebook

Последний, как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, отказался от этой должности, мотивируя свою позицию тем, что буквально недавно пришел в НАК, только привлек каких-то людей, договорился о финансировании, запустил какие-то проекты и хочет все это довести до логического окончания.

Он не хочет в начале отопительного сезона бросать все в "Нафтогазе", где как-то начал налаживать процессы под себя, и бросаться в Минэнерго, где все деморализованы, энергетика разбита, а публичный фон – как раз идеален для карьерного самоубийства. Корецкого можно понять, почему он отказывается говорит один из собеседников УП.

Также издание пишет, что на должность министра также кандидатом может быть народный депутат Юрий Камельчук.

Юрий Камельчук. Фото: Facebook

Минюст – заместитель главы ОП Ирина Мудрая, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, глава Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов.

Ирина Мудрая. Фото: Facebook

Тарас Качка. Фото: Facebook

Денис Маслов. Фото: "Слуга народа"

Предыстория операции "Мидас"

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95", "другу" президента Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, экс-министру энергетики Герману Галущенко и в "Энергоатом". За несколько часов до этого бизнесмен якобы покинул территорию Украины.

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом", — сказали в НАБУ.

Как было сообщено, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

Кроме того, в НАБУ показали первые фрагмент аудиозаписи разговоров, обнаружившихся в ходе масштабной операции "Мидас". В них звучат не только неоднозначные изречения об отмывании средств, а достаточно провокационные слова о том, кто и кому платит зарплату.

Операцию под кодовым названием "Мидас" НАБУ проводило 15 месяцев. В финальной фазе прошло более 70 обысков, в которых участвовали все подразделения Бюро. Детективы получили более 1000 часов аудиозаписей телефонных разговоров, документирующих работу схемы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бизнесмен Тимур Миндич и Александр Цукерман, фигурирующие в коррупционной схеме в энергетике, попали под санкции президента Украины.