Одессу основала не Екатерина II: как на самом деле назывался город за сотни лет до захвата

Правда об основании города шесть столетий назад

Одесса на карте Украины появилась не в 1794 году, как утверждает официальная версия. Город на берегу Черного моря существовал за сотни лет до этой даты. Он просто носил другие названия.

"Телеграф" расскажет, как назывался этот край до переименования в Одессу, кто контролировал эти земли на протяжении веков, и почему Екатерина II в своем указе сама писала о городе Хаджибей, который якобы нужно было "основать".

На момент официального "основания" Одесса называлась Хаджибей, которое этот край носил на протяжении многих веков. А еще раньше поселение называли Кочубием. Екатерина II в своем указе от 27 мая 1794 г. о создании военного порта сама писала, что нужно основать порт в городе Хаджибей. То есть империя не основала новый город, а захватила существующий и переименовал его.

Кочубиев — самое древнее название

Впервые о городе упомянули в летописи — поселения на берегу Черного моря называли Кочубей, затем название сменили Хаджибей. 19 мая 1415 Ян Длугош задокументировал, что шляхтич Коцюба Якушинский основал на месте Одессы город Коцюбиев. Территория входила в состав Великого княжества Литовского.

В разных источниках это поселение упоминается как Кочубей, Коцюбей, Качибей. В 1442 году польский король подарил Кочубиев подольскому старосте Теодорику Бучацкому. Тогда же упоминается водная таможня в Кочубиеве на морском берегу. Это говорит о том, что здесь работал порт.

Хаджибей — турецкие времена

До захвата Российской империей Одесса называлась Хаджибей. Это было поселение с замком и стоянкой для судов. Османская империя контролировала это место и развивала его как стратегический пункт.

Хаджибей на Общей карте Украины 1648 г. Гийома Левасера де Боплана

"Хаджибей", 1899 год. Картина Геннадия Ладыженского

В 1764 году турки начали строить обширную пристань, активно используя название Хаджибей или даже Ходжибей. Название означает "достойник, совершивший паломничество — хадж в Мекку". Город имел важное значение для торговли зерном.

Крепость Ени-Дунья — "Новый мир" над заливом

В 1764 году Османская империя построила крепость Ени-Дунья на берегу Одесского залива у поселения Хаджибей. Название переводится как "Новый мир". Крепость возвышалась над крутым приморским берегом и простиралась примерно от Воронцовского дворца до середины Приморского бульвара.

Сооружение имело четырехугольную форму с высокой стеной, бойницами и круглыми башнями. 14 сентября 1789 года крепость взяла русская армия. В штурме участвовали черноморские казаки под руководством кошевого атамана Захария Чепиги.

От Хаджибея до Одессы: переименование без указа

14 сентября 1789 года крепость Ени-Дунья взяло русское войско. Штурмом руководил генерал Иосиф Дерибас вместе с черноморскими казаками под руководством кошевого атамана Захария Чепиги. Город Хаджибей перешел под контроль Российской империи.

Екатерина II в своем указе от 27 мая 1794 г. о создании военного порта сама писала, что нужно основать порт в городе Хаджибей. То есть даже пять лет спустя после захвата город все еще носил турецкое название. Но вскоре его переименовали.

Впервые название "Одесса" появляется в 1795 году в указе об основании Вознесенской губернии. Там было написано, что в состав губернии входит "Одесса, татарами Хаджибей именуемый". Все попытки историков отыскать юридический документ о переименовании Хаджибея в Одессу были тщетны.

План Одесской крепости (слева) и новых городских кварталов (справа) в городе, 1797 год

Есть теория, что недалеко от современной Одессы было небольшое поселение древних греков Одессос. Именно из-за этого греческого города российские власти могли выбрать такое название для захваченного Хаджибея. Но это только одна из версий, не имеющая документального подтверждения.

Дерибаса считают основателем Одессы, хотя на самом деле он только захватил город, существовавший здесь по меньшей мере с 1415 года. Империя просто переименовала Хаджибей и приписала себе его создание.

