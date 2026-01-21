Ее можно пройти пешком за четыре часа: какая река самая маленькая в Украине (карта, фото)

Самая короткая река Украины впадает в Черное море

Представьте реку, которую можно пройти пешком от начала до конца всего за четыре часа. Звучит фантастически, но такой водоем действительно существует в Украине.

Речь идет об Отузе – самой короткой реке страны, расположенной в Крыму, длина которой составляет всего 4,5 километра. "Телеграф" рассказывает, что известно о водоеме.

Река Отуз берет начало в юго-восточном Крыму, где сливаются два ручья – Кабакташский и Монастырский. Это происходит возле поселка Щебетовка, ранее носившего название Отуз. Далее небольшой водоем следует к Черному морю и впадает в него вблизи села Курортное.

Река Отуз впадает в Черное море

Название реки происходит из крымскотатарского языка. Слово "Otuz" переводится как "тридцать", хотя почему реку так назвали – точно неизвестно. Исторические документы упоминают о ней еще с 1461 года, когда в летописях описывали водоем перед крепостью и византийской церковью.

В некоторых местах река выглядит как ручей

Несмотря на скромные размеры, Отуз имеет свои особенности. Она питается дождевыми, талыми и подземными водами. Река считается одной из самых селеопасных в Крыму – во время ливня она может быстро разливаться и создавать опасные селевые потоки.

Иллюстративное фото

Если учитывать главный приток, общая протяженность речной системы Отуз составляет около 16 километров. Но самое основное русло тянется всего на 4,5 километра. Для сравнения: в Украине насчитывается более 71 тысячи рек, из которых 93 процента имеют протяженность менее 10 километров.

В долине Отуз расположены исторические и археологические памятники. Местность сохраняет следы прошлых эпох, когда через эти земли проходили торговые пути и строились укрепления. Сегодня река остается частью природного ландшафта региона, хотя и не имеет большого хозяйственного значения из-за своих размеров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на юге Украины есть река с очень жутким названием. Мы рассказывали, как она называется и где протекает.