Її можна пройти пішки за чотири години: яка річка найменша в Україні (карта, фото)

Найкоротша річка України впадає в Чорне море

Уявіть річку, яку можна пройти пішки від початку до кінця всього за чотири години. Звучить фантастично, але така водойма дійсно існує в Україні.

Мова йде про Отуз – найкоротшу річку країни, розташовану в Криму, довжина якої становить лише 4,5 кілометра. "Телеграф" розповідає, що відомо про водойму.

Річка Отуз бере початок у південно-східному Криму, де зливаються два струмки – Кабакташський та Монастирський. Це відбувається біля селища Щебетівка, яке раніше носило назву Отуз. Далі невелика водойма прямує до Чорного моря і впадає в нього поблизу села Курортне.

Річка Отуз впадає у Чорне море

Назва річки походить з кримськотатарської мови. Слово "Otuz" перекладається як "тридцять", хоча чому річку так назвали – точно невідомо. Історичні документи згадують про неї ще з 1461 року, коли в літописах описували водойму перед фортецею та візантійською церквою.

У деяких місцях річка виглядає, як потічок

Незважаючи на скромні розміри, Отуз має свої особливості. Вона живиться дощовими, талими та підземними водами. Річку вважають однією з найбільш селеопасних у Криму – під час зливи вона може швидко розливатися і створювати небезпечні селеві потоки.

Ілюстративне фото

Якщо враховувати головну притоку, загальна довжина річкової системи Отуз становить близько 16 кілометрів. Але саме основне русло тягнеться лише на 4,5 кілометра. Для порівняння: в Україні налічують понад 71 тисячу річок, з яких 93 відсотки мають протяжність менше 10 кілометрів.

У долині Отуз розташовані історичні та археологічні пам'ятки. Місцевість зберігає сліди минулих епох, коли через ці землі проходили торгові шляхи і будувалися укріплення. Сьогодні річка залишається частиною природного ландшафту регіону, хоч і не має великого господарського значення через свої розміри.

