Некоторые жители Харькова останутся без выплат: кто именно

Одно из изменений — увеличение предельного дохода на человека

С 1 января 2026 года в Харькове для переселенцев изменили правила получения государственной помощи. Новые суммы и условия могут коснуться многих семей, а некоторые категории ВПЛ получат поддержку независимо от дохода.

Что именно изменилось для ВПЛ в городе, написали в издании "Думка". Там также напомнили о категориях, имеющих право на выплаты и суммах.

Жилье 2026: кто останется в списке получателей

Предельный доход для выплат

Теперь предельный доход на одного члена семьи составляет 10 380 гривен. Если средний доход семьи не превышает этой суммы, помощь продлевается еще на шесть месяцев. Если семья зарабатывает больше, выплаты могут прекратить.

Для пенсионеров-переселенцев также действует предельный доход 10 380 грн. Большинство пенсионеров смогут получать помощь автоматически без дополнительных обращений.

Категории, получающие помощь независимо от дохода

Некоторые категории переселенцев будут получать выплаты независимо от дохода. Это касается людей с инвалидностью I и II группы, детей с инвалидностью до 18 лет, а также детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки, вплоть до 23 лет.

Справка об ВПЛ и деньги. Фото: Фокус

Расширение списка получателей и суммы выплат

В 2026 году правительство добавило новые приоритетные категории. Теперь поддержка автоматически или на В 2026 году правительство добавило новые приоритетные категории. Теперь семьи, где детей воспитывают приемные родители, опекуны или родители-воспитатели, получают поддержку автоматически или на льготных условиях.

Суммы выплат остаются без изменений: 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи на ребенка или человека с инвалидностью. Ежемесячно помощь предоставляется на каждого члена семьи, которая имеет низкий доход или принадлежит к уязвимым категориям. Выплаты продлены правительством до февраля 2026 года.

Единовременная дополнительная выплата на аренду жилья в размере 2 тысяч гривен предусмотрена для тех переселенцев, которые работают непрерывно шесть месяцев.

Справка ВПЛ. Фото: Facebook

Как продолжить выплаты

Выплаты продолжаются автоматически для большинства переселенцев, которые уже получали помощь и чьи обстоятельства не изменились. Проверку проводят органы соцзащиты и Пенсионный фонд через государственные реестры.

В случае изменения состава семьи, доходов или если выплаты прекратились без видимой причины, следует обращаться в ЦНАП или орган соцзащиты.

Где оформить справку ВПЛ и получить бесплатное жилье

В Харькове справку ВПЛ можно оформить онлайн через "Дію" или в Городском центре предоставления услуг для ВПЛ (Гимназическая набережная, 22). Также работают территориальные подразделения ЦНАП и управления соцзащиты.

Переселенцам в Харькове могут предоставить бесплатное жилье как государственные и коммунальные структуры, так и частные лица. Временное убежище можно найти через сервис "Приют" или волонтерскую платформу "Допомагай".

