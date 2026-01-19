Деякі мешканці Харкова залишаться без виплат: хто саме

Одна зі змін — збільшення граничного доходу на особу

З 1 січня 2026 року у Харкові для переселенців змінили правила отримання державної допомоги. Нові суми та умови можуть торкнутися багатьох родин, а деякі категорії ВПО отримають підтримку незалежно від доходу.

Що саме змінилось для ВПО у місті, написали у виданні "Думка". Там також нагадали про категорії, які мають право на виплати та про суми.

Допомога на проживання 2026: хто залишиться в списку отримувачів

Граничний дохід для виплат

Тепер граничний дохід на одного члена сім’ї становить 10 380 гривень. Якщо середній дохід родини не перевищує цієї суми, допомога продовжується ще на шість місяців. Якщо родина заробляє більше, виплати можуть припинити.

Для пенсіонерів-переселенців також діє граничний дохід 10 380 грн. Більшість пенсіонерів зможуть отримувати допомогу автоматично без додаткових звернень.

Категорії, які отримують допомогу незалежно від доходу

Деякі категорії переселенців отримуватимуть виплати незалежно від доходу. Це стосується людей з інвалідністю I та II групи, дітей з інвалідністю до 18 років, а також дітей-сиріт і тих, хто позбавлений батьківського піклування, включно до 23 років.

Довідка про ВПО та гроші. Фото: Фокус

Розширення списку отримувачів та суми виплат

У 2026 році уряд додав нові пріоритетні категорії. Тепер підтримка автоматично або на У 2026 році уряд додав нові пріоритетні категорії. Тепер сім’ї, де дітей виховують прийомні батьки, опікуни або батьки‑вихователі, отримують підтримку автоматично або на пільгових умовах.

Суми виплат залишаються без змін: 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі на дитину або людину з інвалідністю. Щомісяця допомога надається на кожного члена родини, яка має низький дохід або належить до вразливих категорій. Виплати продовжені урядом до лютого 2026 року.

Одноразова додаткова виплата на оренду житла у розмірі 2 тисяч гривень передбачена для тих переселенців, які працюють безперервно шість місяців.

Довідка ВПО. Фото: Facebook

Як продовжити виплати

Виплати продовжуються автоматично для більшості переселенців, які вже отримували допомогу і чиї обставини не змінилися. Перевірку проводять органи соцзахисту та Пенсійний фонд через державні реєстри.

У разі зміни складу родини, доходів або якщо виплати припинилися без видимої причини, варто звертатися до ЦНАПу або органу соцзахисту.

Де оформити довідку ВПО та отримати безкоштовне житло

У Харкові довідку ВПО можна оформити онлайн через "Дію" або в Міському центрі надання послуг для ВПО (Гімназійна набережна, 22). Також працюють територіальні підрозділи ЦНАП та управління соцзахисту.

Переселенцям у Харкові можуть надати безкоштовне житло як державні та комунальні структури, так і приватні особи. Тимчасовий прихисток можна знайти через сервіс "Прихисток" або волонтерську платформу "Допомагай".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у додатку "Дія" прийде 2 тисячі гривень з 1 січня. Ми написали, хто отримає допомогу.