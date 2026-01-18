Похоже на половой орган или контрацептив: россияне ни за что не поймут, что означает это украинское слово

Об этом синониме далеко не все знают

В украинском языке есть много уникальных слов для разных ситуаций. Одно из них – диалектное харьковское слово "пуцьвірінок", которое трудно произнести тем, кто не знает нашего языка или близкого к нему.

Издание "Телеграф" объяснило значение этого слова, его происхождение и какие другие интересные слова могут его заменить.

Необычные слова украинского языка

Слово считается устаревшим, но его можно найти в литературе. По данным "Толкового словаря украинского языка", оно имеет два основных значения: неоперённый птенец и маленький ребенок, младенец. Слово "пуцьвірінок" образовано из двух корней: "пуць" и "цьвірін", что напоминает птичье щебетание.

Что это за слово? Фото: "Рinterest"

Есть и другие украинские слова с корнем "пуць", которые обозначают маленьких детей или птенцов. Например, "голопуцько" или "голопуцьок". Словарь Потебни отмечает, что они образованы от слова "голый" и разговорного "член". Похожее слово есть в современном словаре – "пуцька", что в разговорной речи означает мужской половой орган и до сих пор употребляется в сельской местности.

Существует также "голоцюцьок", образованное от слова "цюця" (собака), то есть фактически голая собака. Поскольку щенки рождаются покрытыми шерстью, прямой связи нет. Возможно, более логичным является другое слово – "нацюцюрник", обозначающее презерватив.

