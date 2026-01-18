Схоже на статевий орган чи контрацептив: росіяни нізащо не зрозуміють, що значить це українське слово

Про цей синонім далеко не всі знають

В українській мові є багато унікальних слів для різних ситуацій. Одне з них – діалектне харківське слово "пуцьвірінок", яке важко вимовити тим, хто не знає нашої мови або близької до неї.

Видання "Телеграф" пояснило значення цього слова, його походження та які інші цікаві слова можуть його замінити.

Незвичні слова української мови

Слово вважається застарілим, але його можна знайти у літературі. За даними "Тлумачного словника української мови", воно має два основні значення: неоперене пташеня та маленька дитина, немовля. Слово "пуцьвірінок" утворено з двох коренів: "пуць" і "цьвірін", що нагадує пташине цвірінькання.

Що це за слово. Фото: "Рinterest"

Є й інші українські слова з коренем "пуць", які позначають маленьких дітей або пташенят. Наприклад, "голопуцько" чи "голопуцьок". Словник Потебні зазначає, що вони утворені від слова "голий" і розмовного "член". Схоже слово є у сучасному словнику – "пуцька", що в розмовній мові означає чоловічий статевий орган і досі вживається в сільській місцевості.

Існує також "голоцюцьок", утворений від слова "цюця" (собака), тобто фактично голий собака. Оскільки цуценята народжуються вкритими шерстю, прямого зв’язку немає. Можливо, більш логічним є інше слово – "нацюцюрник", що позначає презерватив.

