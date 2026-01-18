Это отверстие играет очень важную роль: зачем оно на крышке кастрюли

Есть простое объяснение, с какой целью на посуде делают дырку

Почти на каждой крышке кастрюли есть маленькое отверстие, но мало кто задумывается, зачем оно нужно. Эта незаметная деталь выполняет важную роль при приготовлении и хранении пищи.

Для чего на крышках есть отверстие, объяснил "Телеграф". Все гораздо проще, чем кажется.

Зачем производители делают отверстие в крышках: простой ответ

Основная задача отверстия — выпускать пар. При нагревании жидкость закипает, образуется пар, который скапливается под крышкой. Через отверстие он выходит постепенно, поэтому крышка и не подпрыгивает.

Зачем отверстие на крышке кастрюли. Фото: "Рosudka"

Еще одна функция — чтобы не вытекала жидкость. Когда давление уменьшается, соус или суп реже выливается через край кастрюли и не заливает плиту.

В некоторых случаях отверстие помогает и после приготовления. Во время охлаждения посуды оно не дает образоваться вакууму, из-за которого крышка может плотно присосаться к кастрюле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем на самом деле на ножах для сыра делают отверстия. Многие считают, что отверстия на ноже для стиля, а на самом деле они делают его более удобным.