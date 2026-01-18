Цей отвір грає дуже важливу роль: навіщо він на кришці каструлі

Є просте пояснення, з якою метою на посуді роблять дірку

Майже на кожній кришці каструлі є маленький отвір, але мало хто замислюється, навіщо він потрібен. Ця непомітна деталь виконує важливу роль під час готування і зберігання їжі.

Для чого на кришках є отвір, пояснив "Телеграф". Усе набагато простіше, аніж здається.

Навіщо виробники роблять отвір у кришках: проста відповідь

Основне завдання отвору — випускати пару. Під час нагрівання рідина закипає, утворюється пара, яка накопичується під кришкою. Через отвір вона виходить поступово, тому кришка і не підстрибує.

Навіщо отвір на кришці каструлі. Фото: "Рosudka"

Ще одна функція — аби не витікала рідина. Коли тиск зменшується, соус або суп рідше виливається через край каструлі та не заливає плиту.

У деяких випадках отвір допомагає і після приготування. Під час охолодження посуду він не дає утворитися вакууму, через який кришка може щільно присмоктатися до каструлі.

