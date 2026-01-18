Не только Монастырский: имена и лица всех погибших в катастрофе вертолета в Броварах

Вертолет ГСЧП упал между многоэтажкой и детсадом

Ровно три года назад, 18 января в трагической аварии вертолета погибла часть руководства Министерства внутренних дел, гражданские и экипаж воздушного судна. Всего в тот день погибли 14 человек. Вертолет ГСЧС задел детский сад при падении.

Тогда погибли главы МВД — министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Денис Монастырский

Евгений Енин

Юрий Лубкович

Кроме них, погибли также заместитель руководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты ДВБ нацполиции Михаил Павлушко, ведущий инспектор департамента коммуникаций МВД Николай Анацкий, старший оперуполномоченный ДВБ Андрей Маринченко.

Татьяна Шутяк

Михайлов Павлушко

Николай Анацкий

Андрей Маринченко

Командиром воздушного судна был Александр Василенко, вторым пилотом – Константин Коваленко, бортовым механиком – Иван Касьянов. Другие жертвы — три мамы, которые привели детей в сад и маленькая девочка: Татьяна Бойченко, Марина Грановская, Елена и Милана Пономаренко.

Погибшие гражданские и экипаж вертолета

Что известно о трагедии

Вертолет ГСЧС направлялся в Харьков. В 8:20 он упал между многоэтажным домом и детским садом "Джерельце" в Броварах, начался сильный пожар. Кроме 14 погибших, более 30 человек получили травмы, в том числе дети.

Обломки вертолета в детском саду/ Фото: Трибуна Бровары

Обломки вертолета у подъезда в Броварах, 18 января 2023 года

Причиной крушения назвали нарушение правил безопасности. Вертолет не должны были выпускать из-за тумана и штормового предупреждения, у экипажа не было соответствующего опыта. Из-за тумана пилот совершил слишком резкий маневр и задел здание. Подозрение получили пятеро должностных лиц ГСЧС.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть жертв трагедии, в частности Дениса Монастырского, похоронили на Байковом кладбище. Их могилы выполнены в одном стиле и имеют особую отметку.