Не лише Монастирський: імена та обличчя всіх, хто загинув у катастрофі гелікоптера в Броварах

Гелікоптер ДСНС впав між багатоповерхівкою та дитсадком

Рівно три роки тому, 18 січня в трагічній аварії гелікоптера загинула частина керівництва Міністерства внутрішніх справ, цивільні та екіпаж повітряного судна. Загалом в той день загинули 14 людей. Гелікоптер ДСНС зачепив дитячий садок при падінні.

Тоді загинули очільники МВС — міністр внутрішніх справ Дениса Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Денис Монастирський

Євгеній Єнін

Юрій Лубкович

Окрім них загинули також заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту ДВБ нацполіції Михайло Павлушко, провідний інспектор департаменту комунікацій МВС Микола Анацький, старший оперуповноважений ДВБ Андрій Маринченко.

Тетяна Шутяк

Михайлов Павлушко

Микола Анацький

Андрій Маринченко

Командиром повітряного судна був Олександр Василенко, другим пілотом — Костянтин Коваленко, бортовим механіком — Іван Касьянов. Інші жертви — три мами, які привели дітей до садочка та маленька дівчинка: Тетяна Бойченко, Марина Грановська, Олена та Мілана Пономаренки.

Загиблі цивільні та екіпаж гелікоптера

Що відомо про трагедію

Гелікоптер ДСНС прямував до Харкова. О 8:20 він впав між багатоповерховим будинком та дитячим садочком "Джерельце" в Броварах, почалась сильна пожежа. Окрім 14 загиблих, понад 30 людей отримали травми, серед них — діти.

Уламки гелікоптера в дитячому садочку/ Фото: Трибуна Бровари

Уламки гелікоптера біля під'їзду в Броварах, 18 січня 2023 року

Причиною катастрофи назвали порушення правил безпеки. Гвинтокрил не мали випускати через туман та штормове попередження, екіпаж не мав відповідного досвіду. Через туман пілот здійснив занадто різкий маневр і зачепив будівлю. Підозру отримали п’ятеро посадовців ДСНС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частину жертв трагедії, зокрема Дениса Монастирського поховали на Байковому кладовищі. Їхні могили виконані в одному стилі та мають особливу відмітку.