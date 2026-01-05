Не в горах: сразу две области Украины засыплет сугробами до 40 см в высоту

Иногда морозы будут достигать -21 градуса

Уже в конце января Украину накроют морозы и снегопад. Ведь местами "минус" достигнет 20 градусов, а высота снежного покрова — 40 см.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков, снежные заносы почти в полметра начнутся с 9 января, а морозы с 10 января. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда и где сильно испортится погода в Украине

В пятницу, 9 января, синоптики прогнозируют умеренные морозы на западе, севере и востоке Украины. Столбик термометра опустится до -9 градусов. Однако высота снежного покрова в Черниговской и Сумской областях составит 40 см.

Погода в Украине 9 января. Фото: скриншот Ventusky

Уже в субботу, 10 января, большинство регионов накроют сильные морозы. Местами термометр будет показывать -21 градус утром. А днем воздух прогреется до -16 градусов. Холоднее всего будет именно на севере Украины, в том числе и в столице.

Погода в Украине 10 января. Фото: скриншот Ventusky

В воскресенье, 11 января, рекордная высота снежного покрова распространится и на другие области, в том числе Житомирскую. Здесь сугробы будут достигать 38 см. Температура воздуха в Сумской и Черниговской областях будет -21 градус.

Высота снежного покрова 11 января. Фото: скриншот Ventusky

Погода в Украине 11 января. Фото: скриншот Ventusky

