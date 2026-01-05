Не в горах: одразу дві області України засипле кучугурами до 40 см заввишки

Подекуди морози сягатимуть -21 градуса

Уже наприкінці січня Україну накриють морози та снігопад. Адже подекуди "мінус" сягне 20 градусів, а висота снігового покриву — 40 см.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, снігові замети майже в пів метра почнуться з 9 січня, а морози з 10 січня. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли та де сильно зіпсується погода в Україні

У п'ятницю, 9 січня, синоптики прогнозують помірні морози на заході, півночі та сході України. Стовпчик термометра опуститься до -9 градусів. Однак висота снігового покриву у Чернігівській та Сумській областях сягне 40 см.

Погода в Україні 9 січня. Фото: скриншот Ventusky

Вже у суботу, 10 січня, більшість регіонів накриють люті морози. Подекуди термометр показуватиме -21 градус зранку. А вдень повітря прогріється до -16 градусів. Найхолодніше буде саме на півночі України, зокрема й в столиці.

Погода в Україні 10 січня. Фото: скриншот Ventusky

У неділю, 11 січня, рекордна висота снігового покриву пошириться й на інші області, зокрема Житомирську. Тут кучугури сягатимуть до 38 см. Температура повітря на Сумщині та Чернігівщині буде -21 градус.

Висота снігового покриву 11 січня. Фото: скриншот Ventusky

Погода в Україні 11 січня. Фото: скриншот Ventusky

