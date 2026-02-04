Ценопад в "АТБ": какие товары прямо сейчас можно купить по акции и сэкономить сотни гривен
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Экономия может составить сотни гривен
Супермаркеты регулярно устраивают скидки на свои товары, благодаря чему украинцы существенно могут экономить свои средства. В частности, регулярные акции проводит сеть "АТБ".
"Телеграф" розповідає про 5 товарів, які можна придбати в АТБ по акції до 10 лютого (включно).
- Шоколад Milka (90г) — 51 гривна вместо 88 (скидка 41%)
- Колбаса Мясная лавка/Своя линия золотистая (кг) — 336 гривен вместо 561 (скидка 40%)
- Кофе Jacobs растворимый (190г) — 309 гривен вместо 536 (скидка 42%)
- Пельмени Три медведя свинина/говядина (850г) — 159 гривен вместо 266 (скидка 40%)
- Порошок Tide Color (300г) — 39 гривен вместо 64 (скидка 38%)
Почему магазины проводят акции?
Некоторые считают, что скидки устанавливают только на продукты, у которых заканчиваются сроки годности. Однако чаще всего это не так. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:
- Освобождение полок для новых поставок.
- Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)
- Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.
Напомним, ранее мы писали о том, куда исчезли любимые конфеты "Маугли".