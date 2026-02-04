Ценопад в "АТБ": какие товары прямо сейчас можно купить по акции и сэкономить сотни гривен

Экономия может составить сотни гривен

Супермаркеты регулярно устраивают скидки на свои товары, благодаря чему украинцы существенно могут экономить свои средства. В частности, регулярные акции проводит сеть "АТБ".

"Телеграф" розповідає про 5 товарів, які можна придбати в АТБ по акції до 10 лютого (включно).

Шоколад Milka (90г) — 51 гривна вместо 88 (скидка 41%)

Колбаса Мясная лавка/Своя линия золотистая (кг) — 336 гривен вместо 561 (скидка 40%)

Кофе Jacobs растворимый (190г) — 309 гривен вместо 536 (скидка 42%)

Пельмени Три медведя свинина/говядина (850г) — 159 гривен вместо 266 (скидка 40%)

Порошок Tide Color (300г) — 39 гривен вместо 64 (скидка 38%)

Скидки в АТБ

Почему магазины проводят акции?

Некоторые считают, что скидки устанавливают только на продукты, у которых заканчиваются сроки годности. Однако чаще всего это не так. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:

Освобождение полок для новых поставок.

Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)

(некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты) Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

