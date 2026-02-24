Упустили шанс: украинцы скупали доллары, пока золото дорожало. Сколько можно было заработать?

Как земля громады превратилась в собственность миллиардера и есть ли шанс вернуть ее государству

Львовский миллиардер и экс-депутат облсовета Григорий Козловский за последние несколько лет построил целую бизнес-империю. Он также стал героем многочисленных журналистских расследований, а в СМИ его прозвали "табачным королем". Лишь часть бизнеса Козловского – публичная. В частности, ему принадлежит один из самых больших в стране курортных комплексов – Emily Resort.

"Телеграф" начинает серию материалов о Григории Козловском и его бизнесе. В первом тексте – об элитном курорте, который построил львовский миллиардер. Нам удалось выяснить, что часть земли компания Козловского, вероятно, могла получить в постоянное пользование незаконно.

Чиновник, лоббировавший это решение и в результате ставший фигурантом дела НАБУ, умер. О том, как земля громады превратилась в собственность миллиардера, читайте в материале.

"Академия футбола" с местами для курения и гримерками

Козловский за последние несколько лет построил курорт на площади 46 га всего в трех километрах от центра Львова: отель на 270 номеров, самая большая в городе аквазона, SPA-комплекс, медицинский центр, ивент-холл на 1500 человек, десяток ресторанов, спорткомплекс для 24 видов спорта, горы. В марте неделя отдыха в Emily Resort будет стоить от 84 тыс. до 720 тыс. грн (в зависимости от номера и дат).

Emily Resort

Такой курорт должен приносить миллионы долларов местным бюджетам. И в результате аренды земли в рекреационной зоне, и благодаря уплаченным налогам. Однако на самом деле местная громада могла больше потерять, нежели получить от существования Emily Resort.

Дело в том, что земля, на которой находится комплекс, вполне возможно, незаконно перешла в собственность Козловских. Конечно, чтобы это утверждать, нужно решение суда. Но есть вероятность, что такое решение будет.

Как удалось выяснить "Телеграфу" из материалов дела №991/3383/23 (сейчас они засекречены судом), которое рассматривает Высший антикоррупционный суд, НАБУ расследует незаконную передачу земли компаниям и семье Козловского (производство №5202300000000007).

Часть земли в постоянное пользование получила компания Козловского, которая называлась ООО "Академия футбола". В НАБУ считают, что:

участок 4610160300:07:001:0070 незаконно передали в постоянное пользование компании Козловского;

участок 4610160300:07:001:0083 передан в собственность семьи Козловских по заниженной цене.

ООО "Академия футбола" в конце 2017 года оформил сам Григорий Козловский. Основной вид деятельности: образование в сфере спорта и отдыха. Уже в 2018-м на тот момент новосозданная компания получила право постоянного пользования участком 4610160300:07:001:0070 (именно она упоминается в производстве №5202300000000007) . Решение приняла 13-я сессия Винниковского городского совета Львова. Речь идет о 9,7 га для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения.

Кроме того, впоследствии Винниковский городской совет часть земельных участков (около 16 га) продал семье Козловского по цене менее 11 тыс. грн за сотку. Сейчас сотка здесь стоит около 166 тыс. гривен.

Сведения о субъекте вещного права на земельный участок. Скриншот

Земля в постоянное пользование, согласно ст. 92 Земельного кодекса, передается религиозным организациям, государственным предприятиям, ОСМД, учебным заведениям независимо от формы собственности. Вероятно, именно для того, чтобы мимикрировать под учебное заведение, ООО "Академия футбола" и выбрала себе основной вид деятельности "образование в сфере спорта".

Дело в том, что по закону местные власти должны были подписать договор аренды. Тогда бы компания Козловского платила в местный бюджет за возможность зарабатывать на этом участке. Но землю передали в постоянное пользование. Козловский не только не платит арендную плату в бюджет, он также не ограничен условиями договора аренды.

Незадолго до открытия элитного курорта в феврале 2022-го "Академию футбола" переименовали в ООО "Эмили Ивент Холл", а уставный капитал увеличили с 10 тыс. до 100 млн грн. Кстати, в курортном комплексе действительно есть "Эмили Ивент Холл" – это название локации, в которой проводят концерты, корпоративы, конференции. Здесь есть большая сцена, лаунж-зона, бар и гримерные, комната для курения. Не похоже на заведение для образования в сфере спорта.

"Эмили Ивент Холл" – особенности локации

Сессию Винниковского городского совета Львова, передавшего землю Козловскому, проводил бывший городской голова Владимир Квурт. Он умер в 2022 году. "После тяжелой болезни отошел в вечность Владимир Квурт. Владимира знали, пожалуй, все львовяне. Он верно служил своей громаде. Одно время работал городским головой Винников и секретарем городского совета Львова", — сообщал городской голова Львова Андрей Садовый.

Именно Владимир Квурт фигурировал в расследовании НАБУ в производстве №5202300000000007 из-за того, что, по версии детективов, незаконно передал землю Козловскому и его семье. Эту информацию удалось подтвердить благодаря определению Высшего антикоррупционного суда (номер решения 112652084).

Решение ВАКС

"По версии органа досудебного расследования должностными лицами Винниковского городского совета (в частности, главой Владимиром Квуртом), в нарушение положений ст. 59, 92, 120, 134 Земельного кодекса Украины передано в собственность и предоставлено в постоянное пользование по заниженной цене в пользу субъекта хозяйствования земли водного фонда общей площадью 25,7 га", – говорится в материалах решения.

И если Владимир Квурт умер и привлечь его к ответственности уже невозможно, то Григорий Козловский все еще имеет возможность ответить правоохранителям, как он смог получить землю, на которой построил свой курортный комплекс.

Что Григорий Козловский оформил на своих детей

Козловский получал землю не только от местного совета. В мае 2019-го глава Львовской ОГА (до июля 2019-го эту должность занимал Олег Синютка) подписал распоряжение о выделении "Академии футбола" в долгосрочное временное платное пользование лесного участка площадью 19,6433 га.

"Львовское лесное хозяйство" это распоряжение выполнило и на 15 лет передало в аренду Козловскому землю для рекреационных и культурно-оздоровительных целей. Сейчас этот договор пытаются расторгнуть в суде, потому что бизнесмен якобы нарушил условия договора: построил в лесу обычную дорогу, канатную дорогу и ресторан.

В отличие от земли, полученной Козловским от Винниковского городского совета, этот участок государство может себе вернуть: потому что договор аренды можно расторгнуть. Именно это в Хозяйственном суде Львовской области и пытаются сделать представители ГП "Леса Украины".

Лес у озера

Что построено в лесу у озера

"Эмели Ивент Холл" представили результаты экспертизы, чтобы доказать, что обычная дорога, канатная дорога и ресторан, которые построили на лесном участке, являются "временными сооружениями". Но в ГП "Леса Украины" в суде добились проведения другой экспертизы.

"Представитель истца утверждает, что представленные выводы эксперта по результатам проведения исследования объектов недвижимости, строительных материалов, конструкций и соответствующей документации не дают четкого ответа, является ли здание ресторана и инженерное сооружение в виде канатной дороги временными сооружениями или зданиями", — говорится в определении суда.

Также адвокаты и эксперты Козловского утверждают, что дорога с жестким покрытием шириной 2,5 м, толщиной 7-8 см, протяженностью 400 м является "лесной дорогой".

Если независимый эксперт с такими выводами не согласится, у ГП "Леса Украины" есть шанс вернуть государству хотя бы часть земли, которая досталась семье львовского предпринимателя.

Кстати, большинство земельных участков оформлено на детей Григория Козловского. А именно на Максимец Софию, а также на Козловских Юлиану, Диану, Ярему и Святослава.

Детальнее о том, что еще принадлежит детям Козловского, на чем он зарабатывает кроме курорта, как связан с местными властями и что еще получил от города, читайте в следующих публикациях "Телеграфа". Продолжение следует…