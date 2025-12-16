Украшенная елка и символ надежды на могиле: как выглядит место захоронения Андрея Парубия сейчас (фото)

Могила народного депутата не выглядит забытой или заброшенной — видно, ее часто посещают

Бывший глава Верховной Рады во время президентства Петра Порошенко и нардеп нескольких созывов Андрей Парубий был одним из главных деятелей Революции Достоинства. Он был убит в августе 2025 года и похоронен на Лычаковском кладбище. Сейчас, спустя почти четыре месяца после трагедии, его могила стала местом памяти.

Что следует знать

Андрея Парубия убили 30 августа 2025 года — неизвестный сделал восемь выстрелов в нардепа, который направлялся в спортзал

Нардеп был похоронен на Лычаковском кладбище

Сейчас на его могиле лампадки, цветы, флаг Украины, а также растет интересное растение.

Могила Андрея Парубия сейчас

На могиле бывшего нардепа побывала корреспондент "Телеграфа" Галина Михайлова. На месте захоронения политика сохраняется атмосфера тишины и памяти — оно не выглядит забытым. В вазах стоят живые цветы, рядом с крестом установлен флаг Украины, а также много лампадок с украинской символикой.

Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Интересно, что прямо на могиле Парубия растет вереск. Это растение символизирует надежду, тепло и защиту.

Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Также рядом стоит украшенная елка небольшого размера, что означает, что могилу часто посещают. На кресте – табличка с датами рождения и смерти и портрет Андрея Парубия.

Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Что известно об убийстве Андрея Парубия

30 августа 2025 во Львове Андрея Парубия застрелил неизвестный нападающий во Львове, на улице Ефремова, около полудня. По данным правоохранителей и официальных сообщений, злоумышленник восемь раз выстрелил в политика, после чего тот погиб на месте.

Андрей Парубий

Правоохранители установили, что это преступление было тщательно спланировано. Нападающий изучал график движения Парубия, маршруты его передвижений и даже подготовил план побега.

Уже через несколько дней следователи задержали подозреваемого — 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова, который оказался давним агентом-наводчиком российских спецслужб. В настоящее время он находится под стражей в рамках уголовного производства без права внесения залога.

