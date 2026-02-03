Ломают шею России? Загородний объяснил, почему США переманивают Индию на свою нефть

Вашингтон и Нью-Дели подпишут соглашение в ближайшее время

США ведут глобальную игру против Китая за контроль над нефтяными потоками, пытаясь перехватить поставки сырья для ключевых азиатских рынков. В то же время это ослабляет позиции России, которая оказалась лишь "сопутствующими потерями" большого противостояния.

Об этом в эфире "Телеграфа" рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы, политический эксперт и политтехнолог Тарас Загородний.

По его словам, американцы, в первую очередь, борются против Китая. Они хотят взять под контроль всю нефть, которая только существует, чтобы контролировать нефтяные потоки.

"Какую они нефть, например, предлагают индусам? Это Трамп написал: "прекрасную американскую". Потому что мы понимаем, в США может быть только прекрасная нефть. И просто венесуэльскую, по странному стечению обстоятельств, ранее шедшую в Китай", — пояснил эксперт.

То, что в результате этой погони контроля над нефтью, ломают шею России, это закономерно, потому что Китай и Россия – это фактически единственный организм. Так в этой игре Москва становится "сопутствующими потерями". Частью операции по контролю за нефтью является и борьба с российскими танкерами, перевозившими нефть из Ирана, Венесуэлы или России как для Индии, так и для Китая.

"Они начали мочить их и оказалось, что здесь больно стало. Могут ли, например, индусы заменить российскую нефть венесуэльской? Да, она похожа по составу", — отметил Загородний.

Для Украины это хорошая тенденция. В то же время, США имеют рычаги давления на Нью-Дели: поставки оружия, пошлины и многие другие вещи, резюмировал эксперт.

Что известно о соглашении между Индией и США

В понедельник, 2 февраля, президент США Дональд Трамп написал на Truth Social после телефонного разговора с индийским лидером Нарендрой Моди, что Вашингтон и Нью-Дели достигли торгового соглашения.

Он пояснил, что страны немедленно примут меры по снижению пошлин на товары друг друга, а премьер-министр Индии также согласился закупать американскую продукцию "в гораздо большем объеме".

Кроме того, по словам Трампа, индийский лидер пообещал "прекратить закупать российскую нефть и значительно увеличить закупки у Соединенных Штатов и, возможно, у Венесуэлы".

Хотя глава Белого дома утверждает, что Нью-Дели согласился покупать нефть в США, Индия публично это не подтвердила. В заявлении на X Моди полностью избежал упоминания о "торговом соглашении", о любой договоренности о прекращении закупок российской нефти или о намерении закупить у США товаров на сумму 500 миллиардов долларов.

Он просто подтвердил, что "на товары, произведенные в Индии, теперь будет распространяться пониженная пошлина в размере 18%", и выразил благодарность за "это замечательное объявление".

Во вторник, 3 февраля, министр торговли Индии Приюш Гоял заявил, что две страны подпишут соглашение "в ближайшее время", сообщает Aljazeera. По его словам, совместное заявление будет опубликовано после согласования окончательных деталей. Однако он не предоставил никаких дополнительных подробностей о содержании документа.

Ранее экс-советник президента Украины Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко рассказал, что у России уменьшаются доходы от экспорта. "Главный экспортный товар России не икра или водка, а нефть", – сказал он.