Укр

Трамп заявил, что Путин соблюдал "энергетическое перемирие". Так ли это на самом деле

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Путин, Дональд Трамп, обстрелы Украины Новость обновлена 04 февраля 2026, 07:27
Владимир Путин, Дональд Трамп, обстрелы Украины. Фото Коллаж "Телеграф"

Американский лидер и Кремль называют одинаковые даты завершения остановки обстрелов

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава России Владимир Путин якобы сдержал слово и не нарушил "энергетическое перемирие". По его словам, пауза продолжалась "с воскресенья по воскресенье".

Об этом Трамп сказал в ходе общения с журналистами в Белом доме. По его словам, недельная пауза в обстрелах украинской энергетики, о которой он лично просил Путина, официально завершилась в воскресенье, 1 февраля. Трамп добавил, что в Украине "очень холодно, но это было в воскресенье, и он выдержал с воскресенья до воскресенья".

Пауза была с воскресенья по воскресенье. И завершилась. И они сильно ударили минувшей ночью (3 февраля — ред.). Путин сдержал свое слово в этом. Это многое. Одна неделя… Мы бы согласились на любой срок", – сказал он

Энергетическое перемирие — когда должно было действовать

С датами остановки обстрелов из-за морозов, о которых Трамп просил Путина, с самого начала возникла путаница. Впервые американский лидер заявил о недельном перемирии в четверг, 29 января. В этом случае пауза в обстрелах должна была продолжаться до 5 февраля.

Впрочем, даже если по словам Трампа, договоренность была с воскресенья (25 января) по воскресенье (1 февраля), то РФ все равно ее нарушила. Войска Путина атаковали энергообъекты в Харькове 26 января, оставив часть города без электроснабжения.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский после массированного удара РФ по энергетике Украины 3 февраля сказал, что Киев ожидает реакции США на эти удары. Он подчеркнул, что о перемирии на время сильных морозов просил лично Трамп, но РФ воздержалась от ударов только на неполных четыре дня (если считать с 30 января).

Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики. Неполных четыре дня прошло из недели, о которой Россию просили. Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ждать дальше?

Владимир Зеленский

При этом в Кремле, как и Трамп сейчас, говорили, что перемирие якобы должно было продолжаться только до 1 февраля. Расчет ясен — Россия решила завершить паузу перед новой волной сильных морозов в Украине.

Перед этим россияне массированно обстреляли Украину в ночь на 24 января. Тогда также были морозы: ночью около -10 градусов. В ту ночь враг ударил двумя ракетами "Циркон", 12 крылатыми Х-22/Х-32, шестью баллистическими — Искандер-М/С-300, одной авиаракетой Х-59/69 и дронами. Во время этой атаки впервые за долгое время были использованы ракеты Х-22/Х-32.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский объявил о начале энергетического перемирия 30 января. В ту ночь РФ действительно не наносила удары по энергетике, но сосредоточила их на других целях — логистике и узловых станциях.

Теги:
#Владимир Путин #Обстрелы #Дональд Трамп #Перемирие