Трамп заявил, что Путин соблюдал "энергетическое перемирие". Так ли это на самом деле

Американский лидер и Кремль называют одинаковые даты завершения остановки обстрелов

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава России Владимир Путин якобы сдержал слово и не нарушил "энергетическое перемирие". По его словам, пауза продолжалась "с воскресенья по воскресенье".

Об этом Трамп сказал в ходе общения с журналистами в Белом доме. По его словам, недельная пауза в обстрелах украинской энергетики, о которой он лично просил Путина, официально завершилась в воскресенье, 1 февраля. Трамп добавил, что в Украине "очень холодно, но это было в воскресенье, и он выдержал с воскресенья до воскресенья".

Пауза была с воскресенья по воскресенье. И завершилась. И они сильно ударили минувшей ночью (3 февраля — ред.). Путин сдержал свое слово в этом. Это многое. Одна неделя… Мы бы согласились на любой срок", – сказал он

Энергетическое перемирие — когда должно было действовать

С датами остановки обстрелов из-за морозов, о которых Трамп просил Путина, с самого начала возникла путаница. Впервые американский лидер заявил о недельном перемирии в четверг, 29 января. В этом случае пауза в обстрелах должна была продолжаться до 5 февраля.

Впрочем, даже если по словам Трампа, договоренность была с воскресенья (25 января) по воскресенье (1 февраля), то РФ все равно ее нарушила. Войска Путина атаковали энергообъекты в Харькове 26 января, оставив часть города без электроснабжения.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский после массированного удара РФ по энергетике Украины 3 февраля сказал, что Киев ожидает реакции США на эти удары. Он подчеркнул, что о перемирии на время сильных морозов просил лично Трамп, но РФ воздержалась от ударов только на неполных четыре дня (если считать с 30 января).

Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики. Неполных четыре дня прошло из недели, о которой Россию просили. Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ждать дальше? Владимир Зеленский

При этом в Кремле, как и Трамп сейчас, говорили, что перемирие якобы должно было продолжаться только до 1 февраля. Расчет ясен — Россия решила завершить паузу перед новой волной сильных морозов в Украине.

Перед этим россияне массированно обстреляли Украину в ночь на 24 января. Тогда также были морозы: ночью около -10 градусов. В ту ночь враг ударил двумя ракетами "Циркон", 12 крылатыми Х-22/Х-32, шестью баллистическими — Искандер-М/С-300, одной авиаракетой Х-59/69 и дронами. Во время этой атаки впервые за долгое время были использованы ракеты Х-22/Х-32.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский объявил о начале энергетического перемирия 30 января. В ту ночь РФ действительно не наносила удары по энергетике, но сосредоточила их на других целях — логистике и узловых станциях.