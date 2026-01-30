"Не все так хорошо": нардеп сказал о важных деталях в энергетическом перемирии

Украина в настоящее время имее устойчивую позицию в переговорах

К договорённостям об энергетическом перемирии с Россией стоит относиться осторожно. Любые дипломатические сигналы не должны ослаблять готовность к негативным сценариям.

Что нужно знать

Удары по энергетической и нефтегазовой инфраструктуре наносят серьёзный ущерб обеим сторонам

Похожая ситуация уже возникала ранее, когда после взаимных атак стороны на определённое время сократили удары

Готовность РФ обсуждать перемирие может свидетельствовать о непростом положении российской стороны

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил народный депутат Александр Федиенко, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он подчеркнул, что не является участником переговорного процесса и не располагает всей полной информаций информации, а потому не берётся комментировать заявления президента.

У него (президента Владимир Зеленского, — Ред.) информации больше. Я не спикер переговорной группы отметил он.

При этом депутат откровенно заявил, что сам он лично не доверяет российской стороне. Потому всем своим друзьям и коллегам он говорит следующее:

Вы можете слушать. Это нормально. Но всегда старайтесь готовиться к худшему

К тому же Федиенко напомнил, что удары по энергетической инфраструктуре наносят серьёзный ущерб обеим сторонам.

Мы ведь тоже не сидим сложа руки. Мы же тоже по факту разносим их нефтегазовую инфраструктуру. Для них это тоже огромные убытки. Уже эту историю мы проходи в 2023 году, когда они начали нас обстреливать, мы начали развалить их инфраструктуру. Затем я не знаю, что произошло, но все договорились между собой некоторое время не "разбивать" друг друга пояснил собеседник, не исключая подобной истории и сейчас.

В то же время сейчас появляются разные мнения, что россияне разбили немалую часть украинской энергетики и теперь готовы на перемирие, чтобы Украина не развалила их НПЗ и таким образом выгода из ситуации оказывается на их стороне.

Однако Федиенко, комментируя такую мысль, отметил, что судя по поведению РФ, она тоже находится в непростой ситуации, а потому готова идти на перемирие.

Мы точно сейчас находимся в нормальной переговорной позиции. Если россияне соглашаются на эту историю, значит у них тоже не все так хорошо и мы все делаем правильно, разваливая им инфраструктуру подытожил нардеп.

Предыстория

29 января президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа относительно "энергетического перемирия" с РФ. Лидер Белого дома якобы договорился с главой Кремля Владимиром Путиным о приостановке ударов по Киеву и другим украинским городам.

"Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, Президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", – написал Владимир Зеленский в соцсетях.

В пятницу, 30 января, Кремль согласился воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в рамках "энергетического перемирия". Чтобы создать благоприятные условия для переговоров.

Тем не менее в ночь на 30 января Россия нанесла удары по Украине, пострадала гражданская застройка. По словам президента Владимира Зеленского, ночью 29 января ударов по энергетике не было, но днем несколько объектов получили повреждения.

