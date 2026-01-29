Между Украиной и Россией началось внезапное "перемирие"? Все, что известно на данный момент

Информацию следует пока воспринимать с осторожностью

Между Украиной и Россией якобы могло стартовать энергетическое перемирие. Однако официально "стоп" на взаимные удары никто не подтверждал.

Информацию о перемирии распространил основатель спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев. По его словам, энергетическое перемирие, вероятно, могло наступить с сегодняшнего дня, 29 января.

"Посмотрим, как будут исполнять", — добавил Немичев.

Сообщение Немичева

К своему посту военный и политический деятель также прикрепил скриншот сообщения одного из z-блогеров, который также говорит о якобы старте перемирия. Дескать, к нему поступает информация о том, что в ВС России введен запрет на огневое поражение:

по любым объектам в Киеве и Киевской области;

по любым объектам инфраструктуры по всей Украине.

При этом пропагандист сам заявляет, что не уверен в том, соответствует ли эта информация действительности. Как выяснил "Телеграф", z-военкор, на которого, в частности ссылается Немичев, является Владимиром Романовым, известный своими "зрадными" постами. В частности, осенью он рассказывал о мясных штурмах ВС РФ. К тому же источником Романова является чье-то анонимное сообщение в Telegram. Все это пока заставляет относится к данной информацией с большой долей осторожности.

Сообщение Романова

Что говорят другие источники о "перемирии"

Источники украинского издания "Фокус" в ВСУ не смогли ни подтвердить, ни опровергунть инфомацио о якобы перемирии.

"Вооруженные силы на данный момент не владеют никакой информацией о "энергетическом перемирии" с РФ", — источники Фокуса.

Источники Фокуса о перемири

Не смог подтвердить данную информацию и авторитетный украинский мониторинговый канал "Николаевский Ванек". Более того, частично он её опроверг, заявив, ссылаясь на собственные источники, что окончательного решения по поводу энергетического перемирия между Украиной и Россией нет.

"Учитывая что мне известно немного больше про последние встречи и "договоренности"… Будьте бдительны. Обстрелы они прекращать не будут, и даже если им дали какой-то запрет сейчас, на этом этапе это пока ненадолго", — считает автор канала.

Однако, как пишет украинский военкор Андрей Цаплиенко, ссылаясь на сообщения в СМИ, возможность энергетического перемирия якобы обсуждалась на переговорах в Абу-Даби и неформальных контактах делегаций на этой неделе.

"Однако сейчас договоренности нельзя считать "финальными", а их практическое внедрение станет известно в ближайшее время", — добавил Цаплиенко в сообщении.

Информацию о якобы "перемирии" прокомментировал также и популярный украинский журналист Денис Казанский. Он считает, что, если даже слухи окажуться правдой, то причина этому только одна:

"У России временно иссякли запасы ракет, и ей просто нечем сейчас наносить удары. В последние разы Россия била по Киеву "Цирконами" и ракетами 2026 года выпуска…Возможно, теперь они пришли к ситуации, когда должны накапливать ракеты для последующих ударов…Когда накопят – придумают очередной обстрел резиденции Путина и начнут бить снова. Посмотрим, верна ли моя теория. Но надеяться на какое-то реальное перемирие пока рано".

Комментарии РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию относительно энергетического "перемирия".

"Я не могу это пока комментировать", — сказал он.

Вывод:

Подтверждения "перемирию" пока нет, однако и опровержения пока не поступало.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кулеба назвал главные условия для перемирия.