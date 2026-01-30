"Не все так добре": нардеп сказав про важливі деталі в енергетичному перемир’ї

Україна наразі має стійку позицію у переговорах

До домовленостей про енергетичне перемир’я з Росією варто ставитись обережно. Будь-які дипломатичні сигнали не повинні послаблювати готовність до негативних сценаріїв.

Що потрібно знати

Удари по енергетичній та нафтогазовій інфраструктурі завдають серйозної шкоди обом сторонам

Схожа ситуація вже виникала раніше, коли після взаємних атак сторони на певний час скоротили удари

Готовність РФ обговорювати перемир’я може свідчити про непросте становище російської сторони

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив народний депутат Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він підкреслив, що не є учасником переговорного процесу і не має усієї повної інформації інформації, а тому не береться коментувати заяви президента.

У нього (президента Володимира Зеленського, — Ред.) інформації більше. Я не речник переговорної групи зазначив він.

При цьому депутат відверто заявив, що сам він особисто не довіряє російській стороні. Тому всім своїм друзям та колегам він каже наступне:

Ви можете слухати. Це нормально. Але завжди намагайтеся готуватися до гіршого

До того ж Федієнко нагадав, що удари по енергетичній інфраструктурі завдають серйозної шкоди обом сторонам.

Адже ми теж не сидимо склавши руки. Ми ж теж по факту розносимо їхню нафтогазову інфраструктуру. Для них це також величезні збитки. Вже цю історію ми проходили у 2023 році, коли вони почали нас обстрілювати, ми почали розвалити їхню інфраструктуру. Потім я не знаю, що сталося, але всі домовилися між собою деякий час не розбивати один одного. пояснив співрозмовник, не виключаючи такої історії і зараз.

Водночас, зараз з’являються різні думки, що росіяни розбили чималу частину української енергетики і тепер готові на перемир’я, щоб Україна не розвалила їх НПЗ і таким чином вигода із ситуації виявляється на їхньому боці.

Однак Федієнко, коментуючи таку думку, зазначив, що, судячи з поведінки РФ, вона теж перебуває в непростій ситуації, а тому готова йти на перемир’я.

Ми точно зараз перебуваємо у нормальній переговорній позиції. Якщо росіяни погоджуються на цю історію, значить, у них теж не все так добре і ми все робимо правильно, розвалюючи їм інфраструктуру. підсумував нардеп.

Передісторія

29 січня президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо "енергетичного перемир’я" із РФ. Лідер Білого дому нібито домовився з главою Кремля Володимиром Путіним про зупинення ударів по Києву та іншим українським містам.

"Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, президент Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості виконуватимуться. Деескаляційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", – написавВолодимир Зеленський у соцмережах.

У п’ятницю, 30 січня, Кремль погодився утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у рамках "енергетичного перемир’я". Щоб створити сприятливі умови для переговорів.

Проте в ніч проти 30 січня Росія завдала ударів по Україні, постраждала цивільна забудова. За словами президента Володимира Зеленського, вночі 29 січня ударів по енергетиці не було, але вдень кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

