Положили глаз на АЭС? Почему Россия продолжает атаковать энергетику Украины

Конец отопительного сезона не равен концу энергетического террора

Удары Кремля по энергетике Украины, которые продолжаются несмотря на потепление и восстановление инфраструктуры, могут преследовать несколько целей, одна из которых — сделать невозможным ремонт АЭС. Именно этим можно объяснить последние атаки, в том числе и массированный удар по украинским городам утром 16 марта.

"Телеграф" обратился к энергетическим экспертам, чтобы выяснить, зачем россияне бьют по энергетике в марте и может ли это повлиять на текущие ремонты энергоблоков.

Какую цель преследует Россия в атаках сейчас

По мнению эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, атаки РФ обусловлены тем, что погода весной достаточно нестабильна. Тем более, сейчас приближается похолодание с морозами ночью.

"Даже летом в прошлом году они не остановили удары по энергетике, я это еще тогда говорил. Этот зимний пик атак — не новый сезон, это продолжение старой тактики, которую они не закончили до сих пор", — говорит эксперт.

Геннадий Рябцев. Фото: ’’Фейсбук"

Он добавляет, что зимние удары и сейчас отличаются лишь акцентами, но они направлены на энергетику. Кроме того, россияне продолжают бить и уже по уничтоженным объектам.

Отдельно следует выделить, нетипичность утренней атаки 16 марта. По данным Воздушных сил ее особенностью стали удары по ТЭЦ и энергетике днем, ведь раньше преимущественно они происходили ночью. Россияне применили ударные дроны разных типов в направлении Киевщины, Одесчины, Запорожья и Харькова.

Статистика Воздушных сил по атаке 16 марта

Рябцев объясняет, что такие дневные удары обусловлены тем, что российским генералам нужна хорошая картина, которую они могут показать Кремлю. Особенно после успешной атаки Сил обороны на завод "Кремний Эл" в Брянске, производящий микросхемы для российских ракет.

"Поймите, им тоже нужна хорошая картинка для руководства. А эту картинку дают большие объекты, даже если они уже не работают или были разрушены раньше. Главное, что условно сегодня "наша ракета" туда попала", — резюмирует эксперт.

Связаны ли удары по ТЭЦ с ремонтом АЭС

Экс-консультант Биоэнергетической ассоциации Украины Юрий Пилипенко считает, что ремонт АЭС и удары по ТЭЦ связаны между собой. Ведь остановка энергоблоков – это снижение общей мощности энергетики, а атаки в этот момент добавят еще больше дефицита.

"Россияне знают о кампании ремонтов АЭС. Они делают так, чтобы у Украины не было возможности остановить станции на ремонты. То есть хотят сорвать подготовку к следующей зиме", — добавляет собеседник.

Хмельницкая АЭС

Он отмечает, что сложное энергетическое оборудование (роторы турбин, высоковольтные трансформаторы) не производится за неделю. Удары в марте гарантируют, что эти объекты не будут восстановлены до следующей осени.

Почему атакуют именно ТЭЦ

Пилипенко говорит, что нельзя исключать то, что россияне, атакуя ТЭЦ до сих пор, пытаются убедить украинские власти в нецелесообразности их ремонта. Или в том, что сколько ни ремонтируйте, разрушить можно за один день.

"Уничтожение ТЭЦ — это исключительно тактический вопрос. Здесь нужно просто знать, какое минимально возможное количество баллистических ракет решит это. Они могут запустить 4-6 ракет, не поможет — возьмут десять", — объясняет эксперт.

Дарницкая ТЭЦ после атаки в 2026. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Рябцев добавляет, что Россия продолжает использовать для атак по энергетике дроны и баллистику, ведь они имеют, так сказать, лучшую эффективность. Россияне не изменяют тактику комбинированных атак, они изменяют их акценты и цели.

Андрей Гевко, вице-президент Теплоэнергетического кластера Украины, говорит, что удары по киевским ТЭЦ сейчас вряд ли имеют цель сорвать текущий отопительный сезон — его самая критическая часть уже позади.

"Скорее всего речь идет о более длинном эффекте: повреждение больших теплоэнергетических объектов затрудняет их ремонт и подготовку к следующей зиме. Восстановление таких станций это сложный и длительный процесс, который может занять месяцы", — объясняет эксперт.

Андрей Гевко. Фото: "Фейсбук"

По его словам, эти атаки показывают на уязвимость модели, когда значительная часть теплоснабжения большого города зависит от нескольких крупных объектов. Фактически одной атакой можно оказать существенное влияние на работу всей системы теплоснабжения.

Именно поэтому одним из стратегических решений должна быть децентрализация теплоснабжения. Это развитие локальных источников тепла: установка котельных, модульных систем теплогенерации и резервных источников тепла. Такие решения для наиболее уязвимых районов Киева можно внедрить за полгода. Это повысит устойчивость городской инфраструктуры и позволит быстрее восстанавливать тепло в случае повреждений. Важно, что подобные технологии уже производятся в Украине, и украинские компании могут оперативно снабжать общины необходимым оборудованием", — резюмировал Андрей Гевко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему меньше отключают свет и что будет летом.