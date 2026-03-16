Подруги будут спрашивать за этот маникюр: как выглядит новый тренд на руках и при чем здесь Coca-Cola

Этот маникюр идеально вписывается в современные тенденции минимализма

В мире бьюти-индустрии появился неожиданный фаворит. Если вы ищете идею для следующего визита к мастеру, обратите внимание на тренд, который поначалу может показаться странным, но уже настоящим хитом.

Речь идет за тренд Diet Coke Nails (ногти в стиле диетической колы). "Телеграф" расскажет подробнее об этом маникюре.

Почему именно диетическая круга

Вдохновением для этого тренда стал культовый напиток, который в 2024 году снова стал символом попкультуры среди поколения Z. Пользователи соцсетей иронически называют баночку холодной газировки "сигаретой из холодильника" — как быстрый способ ободриться днем. Эта эстетика быстро перешла в моду и красоту, превратив напиток в символ образа "It-girl".

Как выглядит такой маникюр

Главная идея – передать глубокие, насыщенные цвета напитка и игру пузырьков газа. Это сочетание элегантности, игривости и легкой ностальгии. Основные черты стиля:

Цветовая гамма: оттенки темно-коричневого, глубокого карамельного и почти черного (цвет самой кока-колы).

Эффект сияния: использование мелких серебристых или золотистых микроблестков, имитирующих пузырьки газа в стакане со льдом.

Текстуры: особой популярностью пользуются "бархатные" покрытия (velvet nails) и техника "кошачий глаз", создающие объемный, глубокий перелив.

Тренд Diet Coke Nails

Как выглядит Diet Coke Nails

Этот маникюр идеально вписывается в современные тренды на минимализм с изюминкой. Он универсален, подходит к любой форме ногтей и выглядит гораздо интереснее, чем обычный однотонный темный лак.

Если вы хотите попробовать этот тренд, уделите особое внимание подготовке ногтевой пластины – на темных и блестящих цветах любые неровности становятся заметны, поэтому маникюр должен быть безупречным.

