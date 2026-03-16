Зарплата в четыре раза больше? Кем выгоднее работать: сварщиком или заместителем руководителя

На одной из вакансий есть бронирование

В Украине на рынке труда есть немало высокооплачиваемых вакансий, но определенное количество из них это даже не руководящие должности. Так, обычный сварщик может получать до 80 тысяч в месяц, а заместитель начальника лаборатории – всего 15 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы. Заметим, что уровень зарплаты, как и уровень обязанностей, на этих вакансиях сильно отличается.

Сколько зарабатывает сварщик

В Киеве ищут сварщика для ООО "ФЕРРОБУДКОМ", предприятия, которое занимается изготовлением железобетонных изделий. Здесь предлагают зарплату от 60 до 80 тысяч в месяц.

Компания ищет сварщика 5-6 разряда и предлагает бронирование, но после прохождения 10-дневного испытательного срока.

Условия работы:

10-ти часовой рабочий день;

возможность проживания в общежитии;

работа на производственной основе;

есть премии.

Сколько зарабатывает сварщик в Киеве

Сколько зарабатывает заместитель начальника лаборатории на заводе

АО "Коблево" ищет заместителя начальника производственной лаборатории в с. Коблево. Зарплата за месяц составит от 15 до 24 тысяч грн. Основными требованиями являются высшее техническое образование в соответствующей отрасли, опыт работы и современные знания.

В обязанности входит:

координировать работу лаборатории и обеспечивать ее эффективное функционирование;

контролировать качество производства в соответствии с требованиями стандартов;

проводить анализ качества сырья и готовой продукции;

разрабатывать и внедрять новые методы контроля качества.

Сколько зарабатывает заместитель начальника производственной лаборатории

Выходит, что сварщик в Киеве зарабатывает почти в четыре раза больше, чем человек на руководящей должности на известном винодельческом заводе. При этом уровень ответственности и обязанностей этих вакансий сильно отличается.

