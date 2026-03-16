Зарплата в четыре раза больше? Кем выгоднее работать: сварщиком или заместителем руководителя
На одной из вакансий есть бронирование
В Украине на рынке труда есть немало высокооплачиваемых вакансий, но определенное количество из них это даже не руководящие должности. Так, обычный сварщик может получать до 80 тысяч в месяц, а заместитель начальника лаборатории – всего 15 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы. Заметим, что уровень зарплаты, как и уровень обязанностей, на этих вакансиях сильно отличается.
Сколько зарабатывает сварщик
В Киеве ищут сварщика для ООО "ФЕРРОБУДКОМ", предприятия, которое занимается изготовлением железобетонных изделий. Здесь предлагают зарплату от 60 до 80 тысяч в месяц.
Компания ищет сварщика 5-6 разряда и предлагает бронирование, но после прохождения 10-дневного испытательного срока.
Условия работы:
- 10-ти часовой рабочий день;
- возможность проживания в общежитии;
- работа на производственной основе;
- есть премии.
Сколько зарабатывает заместитель начальника лаборатории на заводе
АО "Коблево" ищет заместителя начальника производственной лаборатории в с. Коблево. Зарплата за месяц составит от 15 до 24 тысяч грн. Основными требованиями являются высшее техническое образование в соответствующей отрасли, опыт работы и современные знания.
В обязанности входит:
- координировать работу лаборатории и обеспечивать ее эффективное функционирование;
- контролировать качество производства в соответствии с требованиями стандартов;
- проводить анализ качества сырья и готовой продукции;
- разрабатывать и внедрять новые методы контроля качества.
Выходит, что сварщик в Киеве зарабатывает почти в четыре раза больше, чем человек на руководящей должности на известном винодельческом заводе. При этом уровень ответственности и обязанностей этих вакансий сильно отличается.
