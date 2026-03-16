"Начинается мягкая путинизация". Что не так с присуждением Оскара фильму "Господин Никто против Путина"

Кремль получит из этого немалую выгоду

Россияне прилагают много усилий, чтобы вернуться и удержаться в кругу цивилизованных стран. Особенно хорошо это видно из-за того, что одну из самых главных кинопремий "Оскар" получил документальный фильм "Господин Никто против Путина".

Хотя этот фильм и является датско-чешской документалкой о пропаганде в российской начальной школе, событие вызывает немало вопросов. Ведь одним из главных актеров есть россиянин Павел Таланкин. "Телеграф" обратился к экспертам, чтобы узнать, как это будет влиять на мир дальше и о чем свидетельствует.

Как отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, то, что фильм о россиянах получил Оскар свидетельствует об очень многом.

"Россия прилагает усилия, чтобы вернуться в круг цивилизованных стран, в мировой культурный и спортивный контекст. И "хорошие русские" являются неким мостиком к возобновлению контактов с Россией. Есть, кстати, еще прецедент с Венецианским биеннале, где допустили РФ", — говорит эксперт.

Александр Леонов

Заметим, что Венецианская биеннале — одна из самых престижных и старейших в мире международных выставок современного искусства, которая проходит в Венеции (Италия) каждые два нечетных года с 1895 года. Ее финансирование могут существенно сократиться. Также есть риск приостановки гранта в размере двух миллионов евро, если организаторы будут и дальше планировать включение России в нее.

Весь фильм "Господин Никто против Путина" построен на том, что российский учитель выступает против войны в Украине и мире, а также против пропаганды лидера России Владимира Путина. При этом он получает Оскар на фоне попыток президента США Дональда Трампа найти общий язык с Путиным.

"Здесь достаточно опасно размывается понимание, кто является "империей зла". Думаю, противодействовать этому нужно и на политическом уровне — солидарный с Украиной отказ двух десятков стран от участия в открытии Паралимпиады является тому доказательством. Но наиболее действенна угроза - потеря спонсорских денег", — добавляет Леонов.

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, член фракции "Слуга народа" Александр Мережко , считает присуждение Оскара фильму о россиянах большой ошибкой.

"Россияне все используют как средство войны — культуру, спорт, кино и т.д. Все становится частью идеологии и пропаганды. И Запад на это ведется", — говорит нардеп.

Александр Мережко

Он объясняет: как бы Запад ни пытался делать вид, что он знает с кем имеет дело, но на самом деле — это иллюзия. В США, Европе до сих пор верят в "хороших русских", а фильм "Господин Никто против Путина" подтверждает это. Кремль извлекает из этого немалую выгоду, ведь постепенно создает базу для снятия или смягчения санкций.

Как говорит Мережко, эти вбросы о "хороших русских" пытаются снять ответственность с россиян, которые сами и избрали Путина лидером государства. Они будто строят образ, что россияне не имеют отношения к действиям Кремля и его агрессии.

"Они избрали Путина не один раз, много раз голосовали, зная, кто он. Они не являются жертвой, они преступники, на самом деле. А на Западе пытаются создать нарратив, что якобы это жертва, и это первый шаг к тому, чтобы ставить вопрос о снятии санкций", — объясняет нардеп.

По его словам, допуск России к Паралимпийским играм, фильм на Оскаре — это все способ показать, как будто народ России "страдает". Это позволит не просто поддерживать диалог с российским гражданским обществом, а станет основанием для нормализации отношений с Россией.

Похожее мнение высказал и профессиональный историк, дипломат, посол Украины в Республике Хорватия (2010-2017), а также в Боснии и Герцеговине (2011-2017) Александр Левченко.

"Получается, что да (россиян потихоньку возвращают в мировую повестку дня. — Ред.). Трамп постелил красную дорожку в Анкоридже и очевидно там договорился с Путиным об очертаниях нового мирового порядка. К сожалению, такая политика полностью разрушила предыдущие усилия Запада по бойкоту Кремля и россиян, пока не будет остановлена ​​война в Украине", — говорит историк.

Нардеп Ростислав Павленко (Европейская солидарность) в комментарии "Телеграфу" рассказал: "Россияне работают очень системно и на всех фронтах, от дипломатии до "Россотрудничества", лоббистов и агентов влияния. И противодействие должно было быть также системным. Внешняя политика — это не та сфера, где все должно замыкаться на окружении президента. В противном случае количество символических "камбеков" России будет расти".

Ростислав Павленко

Как Украина может противодействовать нормализации отношений с россиянами

По мнению Мережко, нужно заявлять о своем недовольстве на международных площадках. Проводить просветительскую работу среди населения той страны, где живут представители нашей диаспоры.

"Люди за границей не понимают, что спорт в России — это орудие войны. Это же касается кино. Потому что давать Оскар фильму о россиянах — это шаг к мягкой путинизации, что абсолютно неприемлемо", — говорит нардеп.

Павленко убежден, что, работая вместе с союзниками на опережение — в спортивных, культурных, гуманитарных вопросах, можно достичь определенных результатов. Надо координировать усилия дипломатов, депутатов, спортивных, культурных, деятелей искусства, лидеров мнений на это направление.

