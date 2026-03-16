НАТО интересны украинские ноу-хау по дронам, — чиновник Альянса

Ольга Кириллова
Новость обновлена 16 марта 2026, 11:12
Украинские решения испытаны на фронте

Опыт Украины интересен не только странам Персидского залива. На фоне событий на Ближнем Востоке НАТО активно перенимает опыт украинских военных, а также хочет предоставить доступ к своему рынку для отечественных производителей.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщил Клаудио Палестини — руководитель по инновациям и внедрению технологий в Североатлантическом альянсе.

Что важно знать:

  • Киев и партнеры по НАТО вместе разрабатывают инновационные решения в сфере ПВО
  • Альянс изменил тему главного события года из-за дронов
  • Европа интересуется инвестициями в украинскую "оборонку"

"Конечно, когда мы говорим о войне с использованием дронов, нам есть чему поучиться у вас. Есть много компаний с Украины, от которых мы хотим перенять ноу-хау, а также открыть для них рынок НАТО", — пояснил чиновник.

"Шахед". Иллюстративное изображение

Более того, на ключевом событии года — июльском саммите Североатлантического альянса в Анкаре — противодействие беспилотникам будет одним из основных пунктов повестки дня.

"Мы ощущаем все большее давление в виде угроз от дронов в рамках Альянса. Поэтому, безусловно, это будет одной из тем саммита.

Опыт Украины уже активно используется… У нас есть регулярные контакты по этому поводу. По мере того, как мы приближаемся к саммиту, мы привлекаем Украину ко всем мероприятиям, которые проводим относительно противодействия беспилотным системам", — сказал Палестини.

Одним из столпов такого сотрудничества стало создание UNITE — Brave NATO в конце 2025 года — это многомиллионная рамочная программа, которая поровну финансируется Украиной и Альянсом.

"Идея состоит в том, чтобы разрабатывать совместные прототипы вместе", — отмечает Клаудио Палестини.

По его словам, цель программы – дать возможность Украине еще больше интегрироваться в структурированный подход НАТО, а также обеспечить взаимосовместимость украинских войск и армий военно-политического блока. Еще одна цель – стимулировать инвестиции в Украину.

"Мы знаем, что существует большой интерес к инвестированию в украинские компании, но часто возникает вопрос, в какие именно.

Из-за этой программы может появиться большее предсказание и стабильность для этого", — сказал представитель НАТО.

По словам Палестини, дополнительно между НАТО и Украиной уже несколько лет действует дорожная карта инновационного сотрудничества.

"Это дорожная карта, призванная, во-первых, понять, как мы можем учиться на украинском опыте, а во-вторых — как мы можем принести в Украину наши компании, продукты и технологические разработки", — пояснил чиновник.

Один из результатов такого сотрудничества – совместный центр JATEC в Польше. В нем украинские и западные военнослужащие бок о бок работают над анализом уроков войны в Украине, а также подготовкой решений для наиболее критических нужд на передовой.

Приоритетные направления инноваций формируются именно по запросу Киева.

"Доступная по цене противовоздушная оборона, противодействие БПЛА — одно из основных направлений. Мы также видим большой интерес к электронной разведке. Также — эвакуация раненых, использование роботов для выполнения миссий", — подытожил Клаудио Палестини.

