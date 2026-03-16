Несовершеннолетнему украинцу грозит 10 лет тюрьмы в Польше: что он натворил

Копы раскрыли преступную группировку

В Польше полиция арестовала 17-летнего украинца на 2 месяца по подозрению в мошенничестве с участием банковских служащих. Жертвой стала 55-летняя женщина, которая в результате этих действий потеряла более 26 000 злотых (308 734 грн).

Об этом сообщает полиция Польши. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

55-летняя жительница Косцежинского повета обратилась в полицию, сообщив, что стала жертвой мошенничества. Правоохранители установили, что женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он сообщил, что её деньги находятся в опасности. Поэтому женщине необходимо предпринять определённые действия якобы для их защиты. Затем потерпевшая следовала инструкциям злоумышленников.

На протяжении всей операции она постоянно поддерживала связь по телефону с мошенниками, которые совершили несколько операций с её счёта.

Кроме того, к женщине домой приехал курьер и передал ей платежную карту. Карта была использована для снятия денег в банкомате. В результате гражданка Польши потеряла более 26 000 злотых.

Следователи опросили свидетелей и проанализировали записи с камер видеонаблюдения. 11 марта был арестован 17-летний гражданин Украины, проживающий в Гданьске.

Молодой человек был взят под стражу. Собранные доказательства позволили предъявить ему обвинение в мошенничестве и краже со взломом, за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Польше были задержаны четыре гражданина Украины, подозреваемые в кражах со взломом. У них в авто были обнаружены наркотические вещества.