Был судьей в "Танцуют все" и "Танцы со звездами": что известно о Фрнциске Гомесе, которому сделал прежложение любимый
Британский хореограф, танцовщик и телевизионный судья с афро-колумбийскими корнями Франциско Гомес, известный украинским зрителям как один из самых ярких судей шоу "Танцуют все!" и участник жюри проекта "Танцы со звездами" принял предложение руки и сердца от своего любимого.
Танцовщик, работавший хореографом с такими мировыми звездами, как Мадонна и Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, Шегги, поделился радостной новостью о помолвке на своей странице в Инстаграм, чем вызвал волну поздравлений от фанатов из разных стран, в том числе и Украины.
Кто такой Франциско Гомес
Франциско Гомес родился 4 февраля 1985 года в Лондоне. Его отец родом из испанской Севильи, а мать — из колумбийского города Кали, и именно она привила будущей звезде любовь к танцу.
Танцевать он начал еще в детстве, учился в престижной театральной школе Sylvia Young Theatre School и Pineapple Performing Arts School в Великобритании. Уже в подростковом возрасте Гомес активно тренировался в Европе и США, осваивая разные стили — от джаза до хип-хопа.
Почему его хорошо знают в Украине
Для украинской аудитории имя Гомеса стало знакомо благодаря телевизионному шоу "Танцуют все!", где он несколько сезонов был одним из судей. Благодаря своим эмоциональным комментариям, харизме и эпатажному стилю, он стал одним из наиболее запомнившихся экспертов.
Позже он также появлялся в составе жюри украинского шоу "Танцы со звездами". В это время Гомес начал активно общаться с украинскими звездами и регулярно приезжать в Киев с мастер-классами.
Каминг-аут и личная жизнь
Хореограф никогда не скрывал свою сексуальную ориентации и откровенно говорит о себе как о гее. В разных интервью он признавался, что мечтает о семье и детях, хотя к браку всегда относился без спешки – мол, настоящие отношения должны "созреть".
Ранее Гомес рассказывал, что его партнер — ирландец, не имеющий прямого отношения к танцевальной индустрии. Имя любимого он долгое время не разглашал, пытаясь сохранить конфиденциальность.
Новостью об признании Гомес поделился в понедельник, 15 марта. Танцор выложил фотографии и написал под сообщением: "Самое легкое решение в моей жизни".
Где сейчас Франциско Гомес
В настоящее время хореограф живет между несколькими странами, преимущественно в Великобритании и США. Он продолжает проводить международные танцевальные мастер-классы, работает на телевидении и развивает собственные творческие проекты, включая подкасты и образовательные платформы для танцовщиков.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят дочери победительницы "МастерШефа" Лизы Глинской. Близнецам еще нет и двух лет.