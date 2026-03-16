Был судьей в "Танцуют все" и "Танцы со звездами": что известно о Фрнциске Гомесе, которому сделал прежложение любимый

Танцор принял предложение

Британский хореограф, танцовщик и телевизионный судья с афро-колумбийскими корнями Франциско Гомес, известный украинским зрителям как один из самых ярких судей шоу "Танцуют все!" и участник жюри проекта "Танцы со звездами" принял предложение руки и сердца от своего любимого.

Танцовщик, работавший хореографом с такими мировыми звездами, как Мадонна и Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, Шегги, поделился радостной новостью о помолвке на своей странице в Инстаграм, чем вызвал волну поздравлений от фанатов из разных стран, в том числе и Украины.

Кто такой Франциско Гомес

Франциско Гомес родился 4 февраля 1985 года в Лондоне. Его отец родом из испанской Севильи, а мать — из колумбийского города Кали, и именно она привила будущей звезде любовь к танцу.

Франциско Гомес. Фото: instagram.com/siscogomez

Танцевать он начал еще в детстве, учился в престижной театральной школе Sylvia Young Theatre School и Pineapple Performing Arts School в Великобритании. Уже в подростковом возрасте Гомес активно тренировался в Европе и США, осваивая разные стили — от джаза до хип-хопа.

Почему его хорошо знают в Украине

Для украинской аудитории имя Гомеса стало знакомо благодаря телевизионному шоу "Танцуют все!", где он несколько сезонов был одним из судей. Благодаря своим эмоциональным комментариям, харизме и эпатажному стилю, он стал одним из наиболее запомнившихся экспертов.

Франциско Гомес. Фото: СТБ

Жюри шоу "Танцуют все", включая Франциско Гомеса. Фото: СТБ

Позже он также появлялся в составе жюри украинского шоу "Танцы со звездами". В это время Гомес начал активно общаться с украинскими звездами и регулярно приезжать в Киев с мастер-классами.

Франциско Гомес, Влад Яма, Екатерина Кухарь и Григорий Чапкис во время съемок "Танцы со звездами". Фото: 1+1

Каминг-аут и личная жизнь

Хореограф никогда не скрывал свою сексуальную ориентации и откровенно говорит о себе как о гее. В разных интервью он признавался, что мечтает о семье и детях, хотя к браку всегда относился без спешки – мол, настоящие отношения должны "созреть".

Ранее Гомес рассказывал, что его партнер — ирландец, не имеющий прямого отношения к танцевальной индустрии. Имя любимого он долгое время не разглашал, пытаясь сохранить конфиденциальность.

Новостью об признании Гомес поделился в понедельник, 15 марта. Танцор выложил фотографии и написал под сообщением: "Самое легкое решение в моей жизни".

Где сейчас Франциско Гомес

В настоящее время хореограф живет между несколькими странами, преимущественно в Великобритании и США. Он продолжает проводить международные танцевальные мастер-классы, работает на телевидении и развивает собственные творческие проекты, включая подкасты и образовательные платформы для танцовщиков.

