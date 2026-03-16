Попались с поличным? В двух областях задержали заместителей руководителей СБУ – нардеп

В понедельник, 16 марта, были задержаны должностные лица Службы безопасности Украины в Ровенской и Киевской областях. Оба задержания связаны со взятками.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Пока официального подтверждения этих фактов нет.

"Сегодня был задержан заместитель начальника СБУ в Ровенской области полковник И. Брик во время получения взятки в сумме 620 тыс. долларов. По информации из моих источников, вымогательство взятки было за получение разрешительных документов, связанных с добычей янтаря", — написал он.

Также, по данным источников нардепа, якобы задержан заместитель начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Олег Токарчук вместе с заместителем начальника следственного управления ГУ СБУ А. Якобчук во время получения взятки в сумме 60 тыс. долларов. По информации Гончаренко, это была взятка за закрытие уголовного производства.

