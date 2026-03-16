В Молдове уже экологическая тревога, а в Украине... Что грозит Днестру после удара России по ГЭС

Эта река – главный источник для водоснабжения Кишинева и Одессы

Результаты исследования воды Днестра после атаки России на Новоднестровскую ГЭС показали повышение содержания нефтепродуктов. В Молодове уже объявили экологическую тревогу после удара, однако действительно ли есть повод для паники и для Украины.

Что нужно знать:

Как узнал "Телеграф", по данным мониторинга Госводагентства, в Украине исследование воды проводилось еще 10 марта 2026 года. Тогда около с. Нагоряне Винницкой области выявили повышение содержания нефтепродуктов до 0,127 мг/дм³.

Это в 2,5 раза выше нормы для рыбохозяйственных целей (0,05 мг/дм³). В других точках в Винницкой области показатели были в пределах нормы или ниже (г. Могилев-Подольский и г. Ямполь концентрации нефтепродуктов составляли 0,012–0,041 мг/дм³).

В районе водозабора г. Одесса (г. Беляевка) 14.03.2026 показатель составлял 0,05 мг/дм³ – на уровне нормы, как и в Днестровском лимане – 0,07 мг/дм³. В ведомстве подчеркнули, что Днестр является главным источником для водоснабжения Кишинева и Одессы.

Заметим, что в Госводагентстве не назвали причину загрязнения. Но накануне Россия ударила по Новоднестровской ГЭС, что привело к утечке нефтепродуктов в Днестр.

Утечка нефтепродуктов. Фото: Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

Какие меры приняла Украина:

установлено 3 уровня боновых заграждений на р. Днестр: ниже Нижнеднестровской ГЭС, с. Оксановка Винницкой области, а также вокруг водозабора города Одесса (превентативно),

применен сорбент для обезвреживания загрязнения, а также создан запас сорбентов для локализации возможных пятен,

проводится постоянный лабораторный мониторинг воды в Винницкой и Одесской областях и обмен данными с молдавской стороной,

по обращению Молдовы 14-15 марта уменьшены сбросы воды из Нижнеднестровской ГЭС со 100 до 80 м³/с, что снизит концентрацию загрязнения на территории страны и обеспечит более эффективный сбор и утилизацию загрязнений,

проводится ежедневная коммуникация с Государственным учреждением национальной администрации "Аппеле Молдавии" и службами МВД Молдовы.

Что говорят в Молдове

Президент страны Мая Санду сообщила об объявлении экологической тревоги в Молдове после удара России по Новоднестровской ГЭС в Украине. Она подчеркнула, что это чревато водоснабжением страны и Россия должна нести ответственность за свои действия.

Днестровская ГЭС на карте

В правительстве Молдовы добавили, что повода для паники нет, но объявление тревоги — превентивная мера. Это позволит стране быстро и скоординированно провести необходимые меры по защите здоровья населения, окружающей среды и инфраструктуры водоснабжения.

