Хватит на повербанк или два свитера: сколько можно сэкономить на пакетах из супермаркетов

За год уходит неожиданно крупная сумма

Некоторые привычки заставляют нас бросать деньги на ветер. Одна из самых дорогих – это курение. Но есть и другие, о которых мы даже не задумываемся, например, покупка пакетов в супермаркетах.

"Телеграф" подсчитал, сколько денег можно сэкономить на пакетах в "Сильпо" и "АТБ". На эту сумму можно купить повербанк или одежду.

Житель областного центра посещает сетевые торговые точки примерно 3 раза в неделю, то есть 12 раз в месяц, и в среднем за один поход покупает один большой пакет и два маленьких.

Стоимость пакета на 12 кг в "Сильпо" составляет 7,49 грн. Что касается маленьких, за которые тоже с некоторых пор приходится платить в рамках программы устойчивой экологии, их цена – 1,5 грн. На первый взгляд это кажется мелочью.

Однако, сделав нехитрые расчеты, мы определили, что в месяц привычка покупать пакеты в "Сильпо" обходится в сумму 125,88 грн, а за год набегают немалые деньги – 1510,56 грн.

7,49 х 3 х 4 = 89,88

1,5 х 2 х 3 х 4 = 36

89,88 + 36 = 125,88 х 12 = 1510,56 грн

В торговой сети "АТБ" эти незаметные дополнительные расходы немного меньше. Там пакет 45 х 65 стоит 6 грн, а маленькие кульки продаются по 1,2 грн. Таким образом покупатель в среднем тратит в месяц 100,8 грн, а в год – 1209,6 грн.

6 х 3 х 4 = 72

1,2 х 2 х 3 х 4 = 28,8

72 + 28,8 = 100,8 х 12 = 1209,6

Мы решили посчитать, сколько яиц, которые уже начали дорожать к Пасхе, можно купить на сэкономленную сумму. Вместо пакетов в "Сильпо" на 1510 грн сейчас можно купить 170 десятков яиц у ритейлера "ЭКО Маркет". В "АТБ" и "Сильпо" сейчас этот продукт дороже.

В целом сумма, которую мы тратим на пакеты в супермаркетах, довольно впечатляющая. На нее можно купить свитер или даже парочку, если со скидкой, повербанк или некоторые другие гаджеты.

Если жалко отдавать такие деньги за пакеты, стоит брать с собой сумку-шопер в поход за покупками или использовать пакеты повторно, как делали наши родители.

Маленькие кульки также можно покупать пачками в хозяйственных магазинах. В таком случае они не будут совсем бесплатными, но обойдутся дешевле.

