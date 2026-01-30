Укр

Украинские министры в Давосе: сколько денег из бюджета выделили на суточные (документ)

Автор
Галина Михайлова ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Командировки в Давосе имели три министра Новость обновлена 30 января 2026, 12:01
Командировки в Давосе имели три министра. Фото Коллаж "Телеграфа"

Правительство подтвердило финансирование командировки только одного из должностных лиц

Украинские чиновники в январе посетили Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Летал туда и президент Украины Владимир Зеленский.

Что нужно знать:

  • Кабмин официально согласовал командировки Тараса Качки, Андрея Сибиги и Алексея Соболева
  • Подтверждено финансирование из бюджета только поездки Тараса Качки
  • Суточные для Швейцарии — $70, проживание — до $208 в сутки

Редакция "Телеграфа" направила официальный запрос в Верховную Раду и Кабинет Министров с вопросами, кто представлял Украину, были ли оформлены поездки как командировки, за чей счет они осуществлялись.

Как отмечено в ответе Секретариата Кабинета Министров, Премьер-министр Украины согласовала заграничную командировку в Швейцарскую Конфедерацию для участия в 56-м Ежегодном заседании Всемирного экономического форума следующим должностным лицам:

  • вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасу Качке
  • министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге
  • министру экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексею Соболеву.
Согласование заграничной командировки Тарасу Качке
Согласование заграничной командировки Тарасу Качке
Согласование загранкомандировки Андрею Сибиге
Согласование загранкомандировки Андрею Сибиге
Согласование заграничной командировки Алексею Соболеву
Согласование заграничной командировки Алексею Соболеву

За чей счет поехали и что именно оплачивает государство

В Кабмине подтвердили, что командировка Тараса Качки оформлена официально и финансируется за счет средств государственного бюджета на 2026 год, предусмотренных для Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина. Ему компенсируются суточные расходы и проживание в пределах норм, определенных постановлением Кабинета Министров №98.

Согласно ему, для командировок в Швейцарию:

  • суточные составляют 70 долларов США в день
  • предельная сумма компенсации за проживание – до 208 долларов США в сутки.

Отдельно отмечается, что авиабилеты экономкласса возмещаются по возвращении из поездки по результатам представления финансового отчета. В то же время, из предоставленных документов следует, что по законодательству могут также возместить средства, кроме расходов на проезд и гостиницу, за визы, страхование, служебные телефонные разговоры, комиссии за обмен валюты и т.д. при наличии подтверждающих документов.

Ответ Секретариата Кабмина на запрос Телеграфа
Ответ Секретариата Кабмина на запрос "Телеграфа"
Ответ Секретариата Кабмина на запрос Телеграфа
Ответ Секретариата Кабмина на запрос "Телеграфа"

Относительно Соболева и Сибиги в ответе Секретариата Кабмина речь не идет. Также неизвестно, сколько стоило проживание в Давосе и были ли другие источники финансирования, кроме бюджета. Как объясняют: "Секретариат Кабинета Министров не является распорядителем информации по запросам относительно информации, которая может быть получена путем обобщения, аналитической обработки данных или требующей создания другим способом".

Чем занимались Сибига, Соболев и Качка в Давосе

По сообщению Сибиги, в Давосе украинская делегация сосредоточилась в первую очередь на вопросе поддержки украинской энергетики. Другие обсуждаемые вопросы – дипломатия для завершения войны и укрепление обороноспособности. Он сообщал о согласовании дополнительной помощи энергетикам. Вице премьер Тарас Качка сообщил, что договор о восстановлении Украины "Соглашение о процветании" согласован на техническом уровне, он также заявил, что Украина не получила ракеты Taurus и Tomahawk из-за коррупционных скандалов в 2025 году.

Соболев на официальном открытии 8-го Украинского дома в Давосе
Соболев на официальном открытии 8-го Украинского дома в Давосе/ Фото: Алексей Соболев в Фейсбуке

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев на панелях в Украинском доме говорил о последствиях российских атак и морозов для энергосистемы. В Давосе он проводил переговоры с правительствами и энергетическими компаниями о возможных решениях по поддержке украинской энергетики. Отдельно украинская делегация продвигала экономическую и инвестиционную повестку дня: презентовала Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления со стартовым капиталом 150 млн долларов, а также подготовку Европейского флагманского фонда.

Заметим, что кроме этих должностных лиц в Давосе работали также секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и нардеп Давид Арахамия. Пока Верховная Рада не ответила на запрос "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, во время которой пригласил в Киев российского президента Владимира Путина. Собрали главные заявления Зеленского.

Теги:
#Давос #Экономический форум в Давосе #Андрей Сибига #Тарас Качка