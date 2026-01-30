Украинские министры в Давосе: сколько денег из бюджета выделили на суточные (документ)

Правительство подтвердило финансирование командировки только одного из должностных лиц

Украинские чиновники в январе посетили Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Летал туда и президент Украины Владимир Зеленский.

Что нужно знать:

Кабмин официально согласовал командировки Тараса Качки, Андрея Сибиги и Алексея Соболева

Подтверждено финансирование из бюджета только поездки Тараса Качки

Суточные для Швейцарии — $70, проживание — до $208 в сутки

Редакция "Телеграфа" направила официальный запрос в Верховную Раду и Кабинет Министров с вопросами, кто представлял Украину, были ли оформлены поездки как командировки, за чей счет они осуществлялись.

Как отмечено в ответе Секретариата Кабинета Министров, Премьер-министр Украины согласовала заграничную командировку в Швейцарскую Конфедерацию для участия в 56-м Ежегодном заседании Всемирного экономического форума следующим должностным лицам:

вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасу Качке

министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге

министру экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексею Соболеву.

Согласование заграничной командировки Тарасу Качке

Согласование загранкомандировки Андрею Сибиге

Согласование заграничной командировки Алексею Соболеву

За чей счет поехали и что именно оплачивает государство

В Кабмине подтвердили, что командировка Тараса Качки оформлена официально и финансируется за счет средств государственного бюджета на 2026 год, предусмотренных для Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина. Ему компенсируются суточные расходы и проживание в пределах норм, определенных постановлением Кабинета Министров №98.

Согласно ему, для командировок в Швейцарию:

суточные составляют 70 долларов США в день

предельная сумма компенсации за проживание – до 208 долларов США в сутки.

Отдельно отмечается, что авиабилеты экономкласса возмещаются по возвращении из поездки по результатам представления финансового отчета. В то же время, из предоставленных документов следует, что по законодательству могут также возместить средства, кроме расходов на проезд и гостиницу, за визы, страхование, служебные телефонные разговоры, комиссии за обмен валюты и т.д. при наличии подтверждающих документов.

Ответ Секретариата Кабмина на запрос "Телеграфа"

Относительно Соболева и Сибиги в ответе Секретариата Кабмина речь не идет. Также неизвестно, сколько стоило проживание в Давосе и были ли другие источники финансирования, кроме бюджета. Как объясняют: "Секретариат Кабинета Министров не является распорядителем информации по запросам относительно информации, которая может быть получена путем обобщения, аналитической обработки данных или требующей создания другим способом".

Чем занимались Сибига, Соболев и Качка в Давосе

По сообщению Сибиги, в Давосе украинская делегация сосредоточилась в первую очередь на вопросе поддержки украинской энергетики. Другие обсуждаемые вопросы – дипломатия для завершения войны и укрепление обороноспособности. Он сообщал о согласовании дополнительной помощи энергетикам. Вице премьер Тарас Качка сообщил, что договор о восстановлении Украины "Соглашение о процветании" согласован на техническом уровне, он также заявил, что Украина не получила ракеты Taurus и Tomahawk из-за коррупционных скандалов в 2025 году.

Соболев на официальном открытии 8-го Украинского дома в Давосе/ Фото: Алексей Соболев в Фейсбуке

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев на панелях в Украинском доме говорил о последствиях российских атак и морозов для энергосистемы. В Давосе он проводил переговоры с правительствами и энергетическими компаниями о возможных решениях по поддержке украинской энергетики. Отдельно украинская делегация продвигала экономическую и инвестиционную повестку дня: презентовала Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления со стартовым капиталом 150 млн долларов, а также подготовку Европейского флагманского фонда.

Заметим, что кроме этих должностных лиц в Давосе работали также секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и нардеп Давид Арахамия. Пока Верховная Рада не ответила на запрос "Телеграфа".

