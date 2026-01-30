Українські міністри в Давосі: скільки грошей з бюджету виділили на добові (документ)

Уряд підтвердив фінансування відрядження лише одного з посадовців

Українські посадовці в січні відвідали Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Літав туди і президент України Володимир Зеленський.

Що потрібно знати:

Кабмін офіційно погодив відрядження Тараса Качки, Андрія Сибіги та Олексія Соболева

Підтверджено фінансування з бюджету лише поїздки Тараса Качки

Добові для Швейцарії — $70, проживання — до $208 за добу

Редакція "Телеграфу" скерувала офіційний запит до Верховної Ради та Кабінету Міністрів із питаннями, хто представляв Україну, чи були оформлені поїздки як відрядження, чиїм коштом вони здійснювались.

Як зазначено у відповіді Секретаріату Кабінету Міністрів, Прем’єр-міністр України погодила закордонне відрядження до Швейцарської Конфедерації для участі у 56-му Щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму таким посадовцям:

віцепрем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасу Качці

міністру закордонних справ України Андрію Сибізі

міністру економіки, довкілля та сільського господарства України Олексію Соболеву.

Погодження закордонного відрядження Тарасу Качці

Погодження закордонного відрядження Андрію Сибізі

Погодження закордонного відрядження Олексію Соболеву

Чиїм коштом поїхали і що саме оплачує держава

У Кабміні підтвердили, що відрядження Тараса Качки оформлене офіційно і фінансується коштом державного бюджету на 2026 рік, передбачених для Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабміну. Йому компенсуються добові витрати та проживання в межах норм, визначених постановою Кабінету Міністрів №98.

Згідно з ним, для відряджень до Швейцарії:

добові становлять 70 доларів США на день

гранична сума компенсації за проживання — до 208 доларів США за добу.

Окремо зазначається, що авіаквитки економкласу відшкодовуються після повернення з поїздки — за результатами подання фінансового звіту. Водночас, з наданих документів випливає, що за законодавством можуть також відшкодувати кошти, окрім витрат на проїзд та готель, за візи, страхування, службові телефонні розмови, комісії за обмін валюти тощо за наявності підтвердних документів.

Відповідь Секретаріату Кабміну на запит "Телеграфа"

Щодо Соболева та Сибіги у відповіді Секретаріату Кабміну нічого не йдеться. Також невідомо скільки коштувало проживання в Давосі та чи були інші джерела фінансування окрім бюджету. Як пояснюють: "Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб".

Чим займались Сибіга, Соболев та Качка в Давосі

За повідомленням Сибіги, в Давосі українська делегація зосередилась першочергово на питанні підтримки української енергетики. Інші обговорювані питання — дипломатія для завершення війни та зміцнення обороноздатності. Він повідомляв про погодження додаткової допомоги енергетикам. Віцепрем’єр Тарас Качка повідомив що угода про відбудову України "Угода про процвітання" узгоджена на технічному рівні, він також заявив, що Україна не отримала ракети Taurus і Tomahawk через корупційні скандали у 2025 році.

Соболев на офіційному відкритті 8-го Українського дому в Давосі/ Фото: Олексій Соболев у Фейсбук

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на панелях в Українському домі говорив про наслідки російських атак і морозів для енергосистеми. У Давосі він проводив переговори з урядами та енергетичними компаніями щодо можливих рішень для підтримки української енергетики. Окремо українська делегація просувала економічний та інвестиційний порядок денний: презентувала Американсько-український інвестиційний фонд відбудови зі стартовим капіталом 150 млн доларів, а також підготовку Європейського флагманського фонду.

Зауважимо, окрім цих посадовців, в Давосі працювали також секретар РНБО Рустем Умєров, голова Офісу президента Кирило Буданов та нардеп Давид Арахамія. Наразі Верховна Рада не відповіла на запит "Телеграфу".

