Потеряла ребенка в 25 лет, а теперь растит двух малышек. Как сейчас выглядят дочки Лизы Глинской (фото)

Двойняшкам нет еще и двух лет

Известный кондитер и победительница второго сезона "МастерШеф" Лиза Глинская долгое время хранила в секрете боль, которую пережила в 25 лет — потерю первенца из-за ошибки врачей. Спустя годы судьба вознаградила звезду.

Сегодня Глинская — счастливая мама двух очаровательных девочек, за развитием которых следят полмиллиона подписчиков 42-летнего кулинара в соцсети Instagram. "Телеграф" рассказывает, что известно о личной жизни звезды "МастерШефа" и как подросли ее дети.

Трагедия в первом браке

Первый брак Глинской распался после трагической потери ребенка. Это произошло в роддоме в Ялте, когда ей было 25 лет. Родовой процесс у Лизы остановился после того, как акушерка проколола плодный пузырь, рассказала шеф-повар в интервью Алине Доротюк в 2024 году. По ее словам, врач, введя ее в заблуждение, дала таблетки для стимуляции родов, но заявила, что это витамины. УЗИ женщине не сделали при обращении в клинику, и врачи слишком поздно заметили, что пуповина обвила шею ребенка.

Новый шанс

20 мая 2022 года Глинская стала женой украинского предпринимателя Максима Большакова, у которого от предыдущих отношений есть сын. Они познакомились в 2001 году.

Лиза Глинская с мужем Максимом. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Лиза Глинская с мужем и пасынком. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Дочери Лизы и ее мужа, Полина и Соломия, родились в ноябре 2024 года. Девочки появились на свет чуть раньше срока, что заставило родителей изрядно поволноваться, однако малышки быстро окрепли. По состоянию на весну 2026 года девочкам уже исполнилось 1 год и 4 месяца.

Лиза часто публикует фото и видео дочерей в социальных сетях. Малышки растут настоящими модницами: на семейных праздниках и таинстве крещения они позировали в одинаковых белоснежных платьях с кружевом.

Сейчас семья живет в просторном арендованном доме под Киевом, где Лиза обустроила для девочек идеальное пространство для игр и развития.

