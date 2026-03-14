Украина выиграла первую командную медаль на Паралимпиаде-2026
Сине-желтые были очень близки к "золоту"
В воскресенье, 15 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоялась смешанная лыжная эстафета 4х2,5 км. Сборная Украины завоевала серебряную награду.
Что нужно знать
- Украинцы упустили победу на последнем круге
- Сине-желтые выиграли "серебро" в первой командной гонке на Играх
- Паралимпийские игры завершатся в Италии 15 марта 2026 года
"Серебро" Паралимпиаде Украине принесли Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко. Об этом сообщает "Телеграф". Победу в эстафете одержали американцы, третье место заняли китайцы.
Отметим, на Паралимпийских играх в Италии проходит восьмой игровой день. Украинцы борются за медали в лыжных эстафетах. В субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы". В пятницу, 13 марта, наши биатлонисты вновь порадовали болельщиков, завоевав 4 серебряных и 2 бронзовые награды.
Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.
Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой. Кроме того, организаторы без причин отобрали сине-желтые флаги у украинских болельщиков.