Орбан или Мадяр? Кто для Украины лучше и какие прогнозы на выборы в Венгрии

Эксперты не исключают влияния России на избирательный процесс

В результате предстоящих выборов в Венгрии, где будут соревноваться действующий премьер Виктор Орбан и Петер Мадяр, украинско-венгерские отношения изменятся, однако не стоит возлагать большие надежды на смену власти. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказали политические эксперты.

Положительных перемен не будет? Кто для Украины лучше: Орбан или Мадяр

Эксперт с политики Венгрии в аналитическом центре AdAstra, адвокационная менеджер по евроинтеграции Центра прав человека ZminaMINA Анастасия Дацив считает, что, несмотря на результаты выборов, после апреля, скорее всего, будет деэскалация отношения в треугольнике Украина-Венгрия-ЕС.

"Вся политическая кампания Орбана (не только перед выборами, это то, на чем построена идеология "Фидес") вращается вокруг стратегии "разжигания страха" среди населения — то ли мигранты, то ли захват Венгрии Брюсселем, то ли война в Украине. Поэтому, в случае победы "Фидес" больше не нужно будет продолжать новые "кризисы", чтобы повысить рейтинги среди электората", — говорит эксперт.

В то же время, ожидать поразительных изменений при победе лидера партии "Тиса" Мадяра не следует. По мнению Дацев, вероятнее всего он улучшит отношения с Киевом, но они не будут слишком хорошими. Здесь не следует забывать, что Мадяр долгое время входил в партию Орбана "Фидес". Это определенным образом формировало его политические взгляды.

"Конечно, Венгрия при правлении Мадяра будет лучшей страной-соседкой для нас, но на полноценное автоматическое урегулирование всех политических диспутов надеяться не стоит", — резюмирует эксперт.

Мадяр кардинально изменит курс Венгрии? Какие прогнозы для Европы и России

Как говорит Виталий Дячук, аналитик Института центральноевропейской стратегии и проекта Re:Open Ukraine, скорее всего, Россия будет вмешиваться в выборы в Венгрии, как делала это в Молдове.

"Мне кажется, что сейчас самая высокая точка конфронтации между Киевом и Будапештом, как минимум с 2022 года со времени полномасштабного вторжения. Но я бы не стал называть это пиком, потому что до дня выборов, до 12 апреля, остается еще почти месяц", — говорит эксперт.

По его мнению, логика этой предвыборной кампании Орбана не предусматривает какого-либо затишья, почти каждый день раздаются заявления в сторону Киева. Сначала были угрозы по нефтепотоку "Дружба", а позже — задержанию инкассаторов "Ощадбанка".

"Антиукраинская риторика "Фидес" идеально подходит, ведь она апеллирует к страху перед войной, перед теми угрозами, которые рисуются со стороны Украины. Это позволяет как раз Орбану выглядеть неким защитником венгерского мира", — объясняет Дячук.

Что касается возможной накрутки голосов, эксперт говорит, что даже сейчас рейтинг партий "Фидес" и "Тиса" отличается чуть больше статистической погрешности. Кроме того, громкие заявления Орбана уже приносят свои плоды, ведь наблюдается прирост его рейтинга.

"При этом Орбан всеми силами пытается показать, что он готов договариваться, он готов идти на переговоры, присылает делегацию, которой дает поручение выйти на контакт с украинским руководством. Но делается это неприемлемым для Украины способом", — говорит эксперт.

В то же время Дячук считает, что не нужно возлагать большие положительные надежды на победу Мадяра. Ведь сейчас он достаточно осторожен в своих изречениях. Лидер "Тисы" с одной стороны достаточно проугорский, а с другой — проевропейский.

"Можно надеяться на то, что Венгрия в случае победы оппозиции будет пытаться выйти из зависимости от России, от ее энергетических ресурсов, политических и т.д. Вероятнее градус напряжения в межгосударственном, межправительственном измерении спадет. То есть не будут применяться какие-либо ограничения или блокировки в отношении Украины, санкций против России", — объясняет аналитик.

