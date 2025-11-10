Оружие США прибывает в Украину, готовятся новые пакеты: в НАТО раскрыли "Телеграфу" детали

Альянс продолжает координировать помощь Киеву

Согласно данным американского издания Axios, из-за правительственного шатдауна в США были задержаны поставки вооружения для поддержки союзников по НАТО и Украине более чем на пять миллиардов долларов.

"Телеграф" решил выяснить, повлияла ли пауза в работе американского правительства на инициативу НАТО PURL, по которой европейские союзники покупают оружие у Вашингтона для Украины.

"Оборудование из первых пакетов уже доставлено, и новые поставки продолжаются. В работе PURL не было никаких перерывов — оборудование продолжает поступать, и новые партии уже прибывают в Украину", — сказал чиновник НАТО.

PURL или "Список приоритетных потребностей Украины" предусматривает предоставление украинской стороне критически важного американского оборудования, финансируемого европейскими союзниками и Канадой. НАТО координирует поставки, в частности, через NSATU — командование в немецком Висбадене.

"Военные поставки включают средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другое необходимое оборудование", — добавил чиновник.

По его словам, кроме уже профинансированных пакетов в рамках PURL, "ряд союзников работает над новыми обязательствами".

"Мы приветствуем постоянную демонстрацию союзниками своей приверженности поддержке Украины в затруднительное для нее время и надеемся, что в ближайшее время к ним присоединятся и другие союзники, которые уже работают над дополнительными пакетами помощи.

Поддержка, предоставляемая через PURL, дополняет другие действующие инициативы в поддержку Украины, в частности трастовые фонды NSATU и CAP (Comprehensive Assistance Package — фонд, оказывающий нелетальную помощь Украине — Ред. ), а также ряд других союзнических программ, которые и в дальнейшем играют жизненно важную роль", — сказал чиновник НАТО.

Как объяснял ранее "Телеграф", европейский оборонный сектор, несмотря на ряд положительных тенденций, пока не способен самостоятельно покрыть военные нужды Киева, поэтому стоял вопрос создания модели, по которой США продолжили бы давать оружие, европейских аналогов которому нет.

В Штатах также прекрасно понимали, что Украина зависима от западных оборонных решений, и что любая пауза в военной помощи оказывает негативное влияние на поле боя, а также может побуждать Кремль к продолжению агрессии.

Поэтому после саммита НАТО в Гааге в июле и долгожданного потепления в отношениях между Вашингтоном и европейскими столицами возникла инициатива, не только критически важная для украинской стороны, но и финансовая выгодная для американской.

14 июля 2025 года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне, в ходе которой американский президент гордо заявил о соглашении между США и НАТО, и что теперь Америка не будет платить за оружие для Украины.

Уже 5 августа Североатлантический альянс развернул инициативу PURL. Сделать это так быстро позволили отлаженная Альянсом инфраструктура — "мозговой центр" в Висбадене и вспомогательные узлы в городах вблизи украинской границы.

Приоритетом является оперативная поставка оружия американского производства, которое уже находилось на европейских складах. Особенно боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны, которые нужны для защиты украинских городов от российских дроновых и ракетных атак. В частности, речь идет о системах Patriot.

Каждый пакет помощи оценивается в 500 миллионов долларов. За месяц их формируется не менее двух. Один из чиновников в Брюсселе выражал оценку, что оружие за PURL оказывает "реальное влияние на поле боя".