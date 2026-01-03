Всю жизнь с усами: что известно о нелегитимном президенте Венесуэлы, которого захватили 3 января

Как бывший шофер стал диктатором Венесуэлы и сторонником Путина

Взрывы в ночь на 3 января в Каракасе, сообщения об американских военных вертолетах над столицей и захвате Трампом Николаса Мадуро вернули Венесуэлу в центр мирового внимания. Многолетний лидер страны прошел долгий путь от водителя автобуса до пророссийского лидера Венесуэлы.

Что следует знать

В ночь на 3 января США провели масштабную атаку на стратегические объекты в Каракасе

Николас Мадуро прошел путь от профсоюзного лидера и водителя автобуса до преемника Уго Чавеса, однако с 2019 года большинство стран мира и оппозиция считают его правление нелегитимным

Мадуро выстроил партнерство с Путиным, закрепленное соглашениями о сотрудничестве

Коротко о событиях в Венесуэле

Ночью 3 января в Каракасе прозвучала серия мощных взрывов вблизи военных и правительственных объектов рядом с большой базой, портом и ключевыми инфраструктурными объектами. В американских вертолетах Chinook и Black Hawk над городом заметили Свойские США, и Дональд Трамп заявил о масштабной операции и захвате Николаса Мадуро вместе с женой. В Венесуэле объявили чрезвычайное положение и обвинили США в попытке силового захвата ресурсов и смены власти.

Что известно о Николасе Мадуро

После смерти левого президента Венесуэлы Уго Чавеса, Мадуро стал его преемником 5 марта 2013 года, а до этого был вице-президентом. Однако строить свою карьеру он начал с профессии водителя автобуса, затем стал лидером профсоюза.

Николас Мадуро в молодости. Фото: stuki-druki.com

В 1999 году Мадуро стал депутатом Национальной Ассамблеи, а затем ее председателем. В 2006 году он возглавил Министерство иностранных дел Венесуэлы и продвигал идею интеграции левых правительств Латинской Америки. Через некоторое время Мадуро получил должность министра иностранных дел.

Николас Мадуро. Фото: Getty Images

В январе 2019 года Национальная ассамблея Венесуэлы приняла решение об отстранении Николаса Мадуро от власти и объявила Хуана Гуайдо и.о. президента. С 11 января 2019 года он считается нелегитимным главой государства с точки зрения венесуэльского парламента и большинства поддержавших оппозицию стран мира.

7 декабря 2023 года Мадуро публично заявил о намерении включить в состав Венесуэлы регион Гайана-Эссекибо — территорию, охватывающую почти 60% площади соседней Республики Гайана.

Николас Мадуро. Фото: Getty Images

Почему Мадуро — пророссийский политик

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и российский лидер Владимир Путин имеют крепкие политические и стратегические связи, которые развивались на протяжении многих лет на фоне всеобщего противостояния с США и Западом. Оба политика выступают против западного влияния в своих регионах.

Николас Мадуро и Владимир Путин. Фото: wikimedia.org

В мае 2025 года Путин и Мадуро подписали стратегическое соглашение о партнерстве, улучшившее отношения между Россией и Венесуэлой. Этот документ предусматривает сотрудничество в энергетике, транспорте, фармацевтике и других секторах, а также согласовании позиций на международных площадках.

