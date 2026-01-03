У Трампа лопнуло терпение? Почему США атаковали Венесуэлу

Белый дом называет власть страны нелегитимной и не только

Взрыв в Венесуэле и военная авиация США над страной вполне могут свидетельствовать о начале новой войны в мире или по крайней мере об обострении отношений между странами. Многие люди не понимают, почему Белый дом мог атаковать страну, хотя отношения между государствами достаточно напряженные уже долгое время.

Что нужно знать:

В Венесуэле ночью 3 декабря раздалось по меньшей мере 7 взрывов

Мадуро обвиняет США в начале "военной операции"

Отношения между странами напряженные уже почти 20 лет

"Телеграф" расскажет, какие претензии выдвигают США и президент Дональд Трамп Венесуэле. Отметим, что глава Белого дома уже официально прокомментировал взрывы в стране.

Дым от взрывов над Каракасом. Фото ClashReport

Что не так в отношениях Венесуэлы и США

После избрания президентом США Дональда Трампа, отношения между странами значительно обострились. На это есть несколько причин, однако фактически этому конфликту не один и не два года, а примерно двадцать.

Что не нравится Трампу:

Нарушение демократии и избирательного процесса — Белый дом убежден, что последние выборы в Венесуэле были сфальсифицированы и недемократические. А избранный глава государства Николас Мадуро якобы нарушил свободу выбора народа. Вашингтон уже наложил некоторые санкции против чиновников Венесуэлы.

— Белый дом убежден, что последние выборы в Венесуэле были сфальсифицированы и недемократические. А избранный глава государства Николас Мадуро якобы нарушил свободу выбора народа. Вашингтон уже наложил некоторые санкции против чиновников Венесуэлы. Репрессии со стороны действующей власти — Мадуро обвиняют в подавлении оппозиции, арестах и запугивании людей, а также жестоких разгонах мирных процессов.

— Мадуро обвиняют в подавлении оппозиции, арестах и запугивании людей, а также жестоких разгонах мирных процессов. Высокий уровень коррупции и кумовство — США убеждены, что в Венесуэле царит баснословная коррупция, загоняющая экономику страны в еще больший кризис. То же касается и управления нефтяной отраслью.

— США убеждены, что в Венесуэле царит баснословная коррупция, загоняющая экономику страны в еще больший кризис. То же касается и управления нефтяной отраслью. Торговля наркотиками и угроза нацбезопасности США — Трамп неоднократно обвинял Венесуэлу и Мадуро в торговле наркотиками. По мнению Белого дома, страна не то, что не пресекает наркотический бизнес, а наоборот, подпольно способствует его развитию.

— Трамп неоднократно обвинял Венесуэлу и Мадуро в торговле наркотиками. По мнению Белого дома, страна не то, что не пресекает наркотический бизнес, а наоборот, подпольно способствует его развитию. Отсутствие сотрудничества с США — Трамп недоволен уровнем коммуникации между странами и считает ограниченное сотрудничество в сфере безопасности или борьбы с наркотиками недостаточным.

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, что администрация Белого дома имеет немалые претензии к Венесуэле и ее власти.

Почему между США и Венесуэлой могла вспыхнуть война

Заметим, что официально Белый дом не говорит о начале вооруженного конфликта. Хотя Трамп уже подтвердил взрывы и захват Мадуро и его супруги.

Причины обострения ситуации:

Более 20 лет Венесуэла имеет антиамериканский курс, по мнению США. Это касается партнерских отношений с Китаем, Россией, Ираном и Кубой. Трамп отмечал, что Мадуро продолжает "борьбу с империализмом США".

Вашингтон не признает легитимность Мадуро. Потому что считает, что выборы были сфальсифицированы, а его власть уничтожает демократию в стране. В то же время введенные санкции против некоторых чиновников в Венесуэле называют вмешательство во внутренние дела страны и считают, что Трамп "берет слишком много на себя".

Николас Мадуро. Фото Getty Images

Венесуэла называет почти все действия США попыткой развязать новую войну. Речь идет не только о диверсиях, операциях, о которых сообщал Мадуро, но и о санкциях и т.д.

Венесуэла имеет одни из самых больших запасов нефти в мире, поэтому действующая власть страны не раз говорила, что США претендуют на них.

Выходит, что обострение отношений стран — это не внезапный всплеск, а один из этапов затяжного конфликта. Однако исключать возможность того, что это может перерасти в настоящую войну, пока нельзя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп уже официально прокомментировал взрывы в Венесуэле.