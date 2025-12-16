Бывший миллиардер и экс-кандидат в президенты: что известно о нардепе Таруте, который "подрался" с Безуглой

Активно политикой Тарута занялся в 2014 году

Сергей Тарута, который сегодня в Верховной Раде вступил в перепалку с коллегой Марьяной Безуглой, является влиятельной фигурой в украинской политике. Карьеру он начинал как бизнесмен, затем "пробился" в парламент и выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины.

Что известно:

В Верховной Раде произошел конфликт между нардепом Сергеем Тарутой и Марьяной Безуглой, которая блокировала трибуну

Сергей Тарута — бывший миллиардер, владелец ФК "Металлург" и совладелец "Индустриального союза Донбасса"

Тарута является народным депутатом VIII и IX созывов, в 2019 году баллотировался в президенты, но снял свою кандидатуру

Сергей Тарута — что о нем известно

Сергей Тарута родился 23 июля 1955 года в селе Виноградное Донецкой области. Он получил два высших образования и с конца 1970-х начал строить карьеру в промышленности, прочно связав свою деятельность с металлургией Донбасса.

Сергей Тарута строил карьеру в промышленности,

С 1979 по 1995 год Тарута работал на заводе "Азовстал", где прошел путь от специалиста до управленца. В середине 90-х вышел в самостоятельный бизнес и создал компанию "Азовимпэкс". Уже через год стал одним из соучредителей корпорации "Индустриальный союз Донбасса", где сначала занимал должность исполнительного директора, а с 2002 года возглавил совет директоров.

Сергей Тарута был в списке миллиардеров Украины

Тарута активно развивал бизнес корпорации, что позволило ему неоднократно входить в число самых богатых людей Украины. В 2008 году журнал "Фокус" оценил его состояние в 2,65 млрд долларов и включил в десятку богатейших украинцев. По данным Forbes, в 2013 году его капитал составлял около 597 млн долларов.

Долгое время Тарута держался в стороне от большой политики, хотя в 1998 году несколько раз избирался в Донецкий областной совет, но в партии не вступал. Ситуация изменилась после 2014 года.

Сергей Тарута в Верховной Раде

Сергей Тарута открыто выступил против так называемых "ЛДНР" и резко критиковал действия России в Крыму и на Донбассе. В 2014 году он около полугода возглавлял Донецкую областную государственную администрацию, однако не нашел общего языка с командой экс-президента Петра Порошенко и вскоре был уволен с должности.

Сергей Тарута был председателем Донецкой ОГА

В 2014 году был избран народным депутатом Верховной Рады VIII созыва, заявив о намерении бороться с коррупцией и продвигая ряд законодательных инициатив. В 2017 году Тарута создал партию "Основа", которая объединила бывших представителей "Партии регионов" среднего уровня Именно от этой политической силы Тарута баллотировался в президенты Украины в 2019 году, но вскоре снял кандидатура в пользу Юлии Тимошенко, с которой впоследствии начал более тесное сотрудничество.

Сергей Тарута сейчас

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году Тарута прошел в Верховную Раду по списку ВО "Батькивщина", продолжив свою политическую карьеру.

Сегодня, 16 декабря, между ним и нардепом Марьяной Безуглой возник конфликт. Марьяна блокировала трибуну, не давая парламентариям выступать, а Тарута вместе с другими коллегами сорвал ее плакаты и пытался разблокировать трибуну Рады.

Что касается личной жизни, то Сергей Тарута старается держать ее подальше от публики. Известно, что у депутата есть жена Ольга и две дочери: Екатерина и Татьяна.

Дочь Сергея Таруты Татьяна (посередине)

