Хотят "оторвать" от Европы? США усиливают давление на Зеленского, - СМИ

Европейцы советуют главе Украины проявить осторожность и терпение, это раздражает Вашингтон

США ужесточают давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя согласиться на территориальные и другие уступки в рамках "мирного плана". Вашингтон пытается отдалить его от европейских лидеров, чтобы это давление было более эффективным.

Что нужно знать:

После поездки Уиткоффа и Кушнера к Путину, советники Трампа два часа убеждали Зеленского согласиться на "мирный план"

Однако европейские партнеры советуют Киеву проявлять осторожность и терпение

Это раздражает Вашингтон и он пытается отдалить главу Украины от европейской поддержки

Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники среди украинских, американских и европейских чиновников. После недель интенсивной дипломатии Киев остается убежденным, что некоторые аспекты плана США способствуют Москве и что Штаты давят на Зеленского гораздо сильнее, чем на главу России Владимира Путина.

Какие пункты плана проблематичны для Украины

Сейчас для Киева наиболее проблематичны два вопроса будущего мирного соглашения:

требование России, чтобы Украина отдала РФ весь Донбасс, включая части, которые не оккупированы РФ

потребность Украины в надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения грядущей российской агрессии

По словам украинского чиновника, предложение США для Украины ухудшилось после того, как советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 2 декабря провели пятичасовую встречу с Путиным. Уже 6 декабря советники президента США Дональда Трампа пытались получить от Зеленского согласие на свой "мирный план" в ходе двухчасового телефонного разговора.

Сложилось ощущение, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский все это принял в телефонном разговоре, — рассказал источник

США пытаются отдалить Зеленского от европейских лидеров

По словам украинских источников, по мнению чиновников, США пытаются отдалить Зеленского от европейских лидеров. Цель состоит в том, чтобы оказывать на него более эффективное давление. Однако, добавил собеседник, "Зеленский не может принимать столь радикальные решения, не посоветовавшись со своими ключевыми союзниками в Европе".

По словам источника, пока администрация Трампа давит на Зеленского, требуя от него скорых действий, европейцы советуют проявлять осторожность и терпение. При этом такая позиция возмущает некоторых в Белом доме, они считают европейцев главным препятствием для соглашения.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский заявил, что сейчас переговоры о мирном соглашении зашли в тупик. Между Украиной, США и Россией нет общей позиции относительно Донецкой и Луганской областей.