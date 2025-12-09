Хотят "оторвать" от Европы? США усиливают давление на Зеленского, - СМИ
Европейцы советуют главе Украины проявить осторожность и терпение, это раздражает Вашингтон
США ужесточают давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя согласиться на территориальные и другие уступки в рамках "мирного плана". Вашингтон пытается отдалить его от европейских лидеров, чтобы это давление было более эффективным.
Что нужно знать:
- После поездки Уиткоффа и Кушнера к Путину, советники Трампа два часа убеждали Зеленского согласиться на "мирный план"
- Однако европейские партнеры советуют Киеву проявлять осторожность и терпение
- Это раздражает Вашингтон и он пытается отдалить главу Украины от европейской поддержки
Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники среди украинских, американских и европейских чиновников. После недель интенсивной дипломатии Киев остается убежденным, что некоторые аспекты плана США способствуют Москве и что Штаты давят на Зеленского гораздо сильнее, чем на главу России Владимира Путина.
Какие пункты плана проблематичны для Украины
Сейчас для Киева наиболее проблематичны два вопроса будущего мирного соглашения:
- требование России, чтобы Украина отдала РФ весь Донбасс, включая части, которые не оккупированы РФ
- потребность Украины в надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения грядущей российской агрессии
По словам украинского чиновника, предложение США для Украины ухудшилось после того, как советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 2 декабря провели пятичасовую встречу с Путиным. Уже 6 декабря советники президента США Дональда Трампа пытались получить от Зеленского согласие на свой "мирный план" в ходе двухчасового телефонного разговора.
Сложилось ощущение, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский все это принял в телефонном разговоре, — рассказал источник
США пытаются отдалить Зеленского от европейских лидеров
По словам украинских источников, по мнению чиновников, США пытаются отдалить Зеленского от европейских лидеров. Цель состоит в том, чтобы оказывать на него более эффективное давление. Однако, добавил собеседник, "Зеленский не может принимать столь радикальные решения, не посоветовавшись со своими ключевыми союзниками в Европе".
По словам источника, пока администрация Трампа давит на Зеленского, требуя от него скорых действий, европейцы советуют проявлять осторожность и терпение. При этом такая позиция возмущает некоторых в Белом доме, они считают европейцев главным препятствием для соглашения.
Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский заявил, что сейчас переговоры о мирном соглашении зашли в тупик. Между Украиной, США и Россией нет общей позиции относительно Донецкой и Луганской областей.