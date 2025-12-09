Хочуть "відірвати" від Європи? США посилюють тиск на Зеленського, - ЗМІ

Європейці радять главі України проявити обережність та терпіння, це дратує Вашингтон

США посилюють тиск на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи погодитися на територіальні та інші поступки в рамках "мирного плану". Вашингтон намагається віддалити його від європейських лідерів, щоб цей тиск був ефективнішим.

Що треба знати:

Після поїздки Віткоффа та Кушнера до Путіна, радники Трампа дві години переконували Зеленського погодитися на "мирний план"

Проте європейські партнери радять Києву проявляти обережність і терпіння

Це дратує Вашингтон і він намагається віддалити главу України від європейської підтримки

Про це повідомляє Axios із посиланням на свої джерела серед українських, американських та європейських чиновників. Після тижнів інтенсивної дипломатії Київ залишається переконаним, що деякі аспекти плану США сприяють Москві, і що Штати тиснуть на Зеленського набагато сильніше, ніж на главу Росії Володимира Путіна.

Які пункти плану проблематичні для України

Зараз для Києва найбільш проблематичні два питання майбутньої мирної угоди:

вимоги Росії, щоб Україна віддала РФ весь Донбас, включно з частинами, які не окуповані Росією

потреба України у надійних гарантіях безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії

За словами українського чиновника, пропозиція США для України погіршилася після того, як радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 2 грудня мали п'ятигодинну зустріч із Путіним. Вже 6 грудня радники президента США Дональда Трампа намагалися отримати від Зеленського згоду на свій "мирний план" в ході двогодинної телефонної розмови.

Склалося відчуття, що США намагалися різними способами переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас, і що американці хотіли, щоб Зеленський усе це прийняв у телефонній розмові, — розповів співрозмовник видання

США намагаються віддалити Зеленського від європейських лідерів

За словами українських джерел, на думку чиновників, США намагаються віддалити Зеленського від європейських лідерів. Мета в тому, щоб чинити на нього більш ефективний тиск. Однак, додав співрозмовник, "Зеленський не може ухвалювати настільки радикальні рішення, не порадившись зі своїми ключовими союзниками в Європі".

За словами джерела, поки адміністрація Трампа тисне на Зеленського, вимагаючи від нього швидких дій, європейці радять проявляти обережність і терпіння. При цьому така позиція обурює деяких у Білому домі, вони вважають європейців головною перешкодою для угоди.

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський заявив, що зараз переговори про мирну угоду зайшли в глухий кут. Між Україною, США та Росією немає спільної позиції щодо Донецької та Луганської областей.