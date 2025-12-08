"У нас в руках много карт". Главные заявления Зеленского и лидеров Европы из Лондона

Обсуждали не только мирный план США

В понедельник, 8 декабря, в Лондоне проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Среди которых были президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер.

"Телеграф" собрал главные заявления лидеров в Лондоне. Отметим, что основной темой встречи есть мирный план и переговоры Украины с Россией и США.

Главные заявления европейских лидеров:

Мерц говорит, что скептически относится к некоторым деталям в документах, поступающих из США;

Стармер заявил, что "вопрос Украины – это дело Украины" и что сегодняшние переговоры являются "критическим этапом в борьбе за мир";

Российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций, – Макрон;

Это могут быть решающие дни для всех нас по Украине. У нас много карт в руках, — Мерц и Макрон.

Главные заявления Зеленского

Сегодня очень важны… единство между Европой, Украиной и США.

8 декабря президент с Макроном, Мерцем и Стармером должны принять важные решения.

Напомним, что, по словам Зеленского, сейчас переговоры между Украиной, США и Россией зашли в тупик. Ведь у всех трех сторон нет общего мнения по вопросу территорий Луганской и Донецкой областей.

Добавим, по данным СМИ, Зеленский 8 декабря должен был встретиться с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым в Лондоне для обсуждения новых правок к мирному плану США. При этом содержание этого документа не разглашалось, но президент США Дональд Трамп уже обвинил Украину в якобы "затягивании подписания мирного соглашения".

Как сообщал "Телеграф", старший сын президента США Дональд Трамп-младший произнес длинную речь против Украины, которую назвал более "коррумпированной, чем Россия". Он заявил, что Вашингтон может отказаться от поддержки Киева.