"У нас в руках много карт". Главные заявления Зеленского и лидеров Европы из Лондона
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Обсуждали не только мирный план США
В понедельник, 8 декабря, в Лондоне проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Среди которых были президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер.
"Телеграф" собрал главные заявления лидеров в Лондоне. Отметим, что основной темой встречи есть мирный план и переговоры Украины с Россией и США.
Главные заявления европейских лидеров:
- Мерц говорит, что скептически относится к некоторым деталям в документах, поступающих из США;
- Стармер заявил, что "вопрос Украины – это дело Украины" и что сегодняшние переговоры являются "критическим этапом в борьбе за мир";
- Российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций, – Макрон;
- Это могут быть решающие дни для всех нас по Украине. У нас много карт в руках, — Мерц и Макрон.
Главные заявления Зеленского
- Сегодня очень важны… единство между Европой, Украиной и США.
- 8 декабря президент с Макроном, Мерцем и Стармером должны принять важные решения.
Напомним, что, по словам Зеленского, сейчас переговоры между Украиной, США и Россией зашли в тупик. Ведь у всех трех сторон нет общего мнения по вопросу территорий Луганской и Донецкой областей.
Добавим, по данным СМИ, Зеленский 8 декабря должен был встретиться с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым в Лондоне для обсуждения новых правок к мирному плану США. При этом содержание этого документа не разглашалось, но президент США Дональд Трамп уже обвинил Украину в якобы "затягивании подписания мирного соглашения".
Как сообщал "Телеграф", старший сын президента США Дональд Трамп-младший произнес длинную речь против Украины, которую назвал более "коррумпированной, чем Россия". Он заявил, что Вашингтон может отказаться от поддержки Киева.