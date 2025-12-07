Поляки официально и жестко послали Маска: в чем он провинился

Американский бизнесмен получил сокрушительный ответ от Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский остро отреагировал на заявления американского миллиардера Илона Маска о необходимости ликвидации Евросоюза. Польский дипломат предложил бизнесмену отправиться на Марс, где "нет цензуры нацистских поздравлений".

Комментарий Сикорского о полете на Марс собрал более 15 тысяч лайков и стал самой громкой реакцией среди европейских политиков.

Скандал вспыхнул после того, как Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 миллионов евро за несоблюдение правил прозрачности. Маск в ответ написал серию сообщений, где призвал распустить ЕС и вернуть суверенитет отдельным государствам.

Владелец X на этом не остановился. Он опубликовал еще один пост с вопросом: "How long before the EU is gone?" ("Сколько еще времени до того, как ЕС исчезнет?"). Миллиардер также заявил, что европейская бюрократия "давит народ Европы". Сообщение быстро набрало миллионы просмотров.

Радослав Сикорский ответил Маску коротко и резко: "Go to Mars. There’s no censorship of Nazi salutes there." ("Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских поздравлений."). Комментарий польского министра собрал более 15 тысяч лайков и стал самой популярной реакцией на слова бизнесмена.

Конфликт между Маском и европейскими регуляторами накаляется. Платформа X обвиняется в распространении дезинформации и нежелании выполнять правила ЕС.

