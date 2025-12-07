Поляки офіційно і жорстко послали Маска: в чому він провинився

Американський бізнесмен отримав нищівну відповідь від Польщі

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський гостро відреагував на заяви американського мільярдера Ілона Маска про необхідність ліквідації Євросоюзу. Польський дипломат запропонував бізнесмену відправитися на Марс, де "немає цензури нацистських вітань".

Що треба знати

Єврокомісія оштрафувала платформу X Ілона Маска на 120 мільйонів євро

Маск у відповідь опублікував серію дописів із закликами ліквідувати Євросоюз і твердженнями про те, що європейська бюрократія душить людей

Коментар Сікорського про політ на Марс зібрав понад 15 тисяч вподобань і став найгучнішою реакцією серед європейських політиків.

Скандал спалахнув після того, як Єврокомісія оштрафувала соцмережу X на 120 мільйонів євро за недотримання правил прозорості. Маск у відповідь написав серію дописів, де закликав розпустити ЄС і повернути суверенітет окремим державам.

Власник X не зупинився на цьому. Він опублікував ще один пост з питанням: "How long before the EU is gone?" ("Скільки ще часу до того, як ЄС зникне?"). Мільярдер також заявив, що європейська бюрократія "душить народ Європи". Допис швидко набрав мільйони переглядів.

Радослав Сікорський відповів Маску коротко і різко: "Go to Mars. There's no censorship of Nazi salutes there." ("Лети на Марс. Там немає цензури нацистських вітань."). Коментар польського міністра зібрав понад 15 тисяч вподобань і став найпопулярнішою реакцією на слова бізнесмена.

Конфлікт між Маском та європейськими регуляторами загострюється. Платформу X звинувачують у поширенні дезінформації та небажанні виконувати правила ЄС.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що батьку Ілона Маска запропонували паспорт Росії. Він відповів без роздумів.