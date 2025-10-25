Отца Илона Маска заметили на хоккее в России (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пропагандисты обрадовались именитому гостю
В субботу, 25 октября, в Казани (Россия) Эррол Маск, отец Илона Маска, был замечен на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" — "Адмирал". К слову, президента РФ Владимир Путин заявлял, что именно он придумал КХЛ.
Что нужно знать:
- Эррол Маск находится с визитом в Татарстане
- Отец миллиардера посетил хоккейный матч в Казани
- Российские пропагандисты облюбовали известного гостя, который своими высказываниями поддерживает РФ и Путина
Появление Маска-старшего в России вызвало восторг у российских пропагандистов. Об этом сообщает "Телеграф".
79-летний Эррол накинул на себя шарфик "Ак Барс", а в российском клубе сообщили, что он болеет за казанскую команду. Пресс-служба "Ак Барс" также разместила фото Маска-старшего.
Эррол Маск, отец Илона Маска, сегодня болеет за "Ак Барс". Ждём Эррола Маска в эфире "Ак Барс Шоу" во втором перерыве!
Также организаторы матча сравнили Маска-старшего с голливудским актером Аль Пачино.
Российские пропагандистские издания тут же распространили новость о приезде звездного предпринимателя с Запада. В сети также доступны интервью Маска-старшего российским СМИ, где он хвалит Казань. К примеру, Эррол заявил, что обязательно порекомендует своим сыновьям посетить Татарстан.
Отметим, Маск-старший публично восхищался Путиным. К примеру, в июне 2025 года в Москве на форуме "Future 2050" он охарактеризовал главу Кремля как "сильного лидера, которым увлекается его семья". Также Эррол нахваливал столицу России, сравнивая ее с Древним Римом и отрицал агрессию РФ против Украины.
Только позже можно понять, кто действительно начал войну.
Напомним, сборные России и Беларуси не участвовали на хоккейном ЧМ-2025, ведь были отстранены от всех международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Кроме того, страны-агрессоры исключены из состава участников ЧМ-2026. Добавим, что российских хоккеистов не пустят на Олимпиаду-2026. Международные санкции против российского хоккея начались после полномасштабного вторжения РФ в Украину.