Пропагандисты обрадовались именитому гостю

В субботу, 25 октября, в Казани (Россия) Эррол Маск, отец Илона Маска, был замечен на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" — "Адмирал". К слову, президента РФ Владимир Путин заявлял, что именно он придумал КХЛ.

Что нужно знать:

Эррол Маск находится с визитом в Татарстане

Отец миллиардера посетил хоккейный матч в Казани

Российские пропагандисты облюбовали известного гостя, который своими высказываниями поддерживает РФ и Путина

Появление Маска-старшего в России вызвало восторг у российских пропагандистов. Об этом сообщает "Телеграф".

79-летний Эррол накинул на себя шарфик "Ак Барс", а в российском клубе сообщили, что он болеет за казанскую команду. Пресс-служба "Ак Барс" также разместила фото Маска-старшего.

Эррол Маск, отец Илона Маска, сегодня болеет за "Ак Барс". Ждём Эррола Маска в эфире "Ак Барс Шоу" во втором перерыве! "Ак Барс"

Эррол Маск

Также организаторы матча сравнили Маска-старшего с голливудским актером Аль Пачино.

Российские пропагандистские издания тут же распространили новость о приезде звездного предпринимателя с Запада. В сети также доступны интервью Маска-старшего российским СМИ, где он хвалит Казань. К примеру, Эррол заявил, что обязательно порекомендует своим сыновьям посетить Татарстан.

Отметим, Маск-старший публично восхищался Путиным. К примеру, в июне 2025 года в Москве на форуме "Future 2050" он охарактеризовал главу Кремля как "сильного лидера, которым увлекается его семья". Также Эррол нахваливал столицу России, сравнивая ее с Древним Римом и отрицал агрессию РФ против Украины.

Только позже можно понять, кто действительно начал войну. Эррол Маск

Напомним, сборные России и Беларуси не участвовали на хоккейном ЧМ-2025, ведь были отстранены от всех международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Кроме того, страны-агрессоры исключены из состава участников ЧМ-2026. Добавим, что российских хоккеистов не пустят на Олимпиаду-2026. Международные санкции против российского хоккея начались после полномасштабного вторжения РФ в Украину.