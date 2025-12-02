В этих трех пунктах Кремль не уступит: о чем Путин не будет договариваться — СМИ

Примечательно, что членство Украины в НАТО не входит в число обязательных требований России

Глава России Владимир Путин никогда не откажется от трех основных требований при заключении мирного соглашения. Это передача Москве всей территории Донбасса, ограничение ВСУ, а также признание Соединенными Штатами и Европой оккупированных украинских территорий российскими.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информированный анонимный источник из числа российских чиновников.

Что нужно знать:

У России есть три основных требования, которые не могут быть исключены из условий заключения мира

Они включают передачу всей территории Донбасса, ограничение численности Сил обороны и международное признание принадлежности захваченных территорий России

Украина считает эти три пункта своими красными линиями

Три столпа Кремля

"Есть три столпа, по которым мы не пойдем на компромисс. Первый — это территория Донбасса. Второй — ограничение численности Вооруженных сил Украины. Третий — признание территорий США и Европой, — заявил российский чиновник, осведомленный по этому вопросу и говоривший на условиях анонимности.

Путин никогда не скрывал своих жестких требований, отмечают журналисты. Он стремился к захвату всего Донбасса, включая спорную Донецкую область и контролируемый Россией Луганск.

"Он также призвал к "демилитаризации" Украины, что фактически сделало бы страну беззащитной, и к окончательному мирному урегулированию, признанному в международном праве", – говорится в материале.

Вместе с тем, по словам чиновника, Москва готова проявить гибкость по некоторым второстепенным вопросам, таким как вопрос о сотнях миллиардов долларов в российских активах, замороженных в Европе в начале войны.

Никаких конкретных подробностей о плане, который был сокращен до 20 пунктов в ходе воскресных переговоров между представителями США и Украины во Флориде, пока не опубликовано, отмечает издание. Добавим, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица упоминал в интервью Financial Times 19 пунктов.

Красные линии Украины

К слову, все три пункта, отнесенные анонимным российским чиновником к требованиям, от которых Россия ни за что не откажется, являются украинскими красными линиями.

Тот же Кислица сообщал, что во время переговоров в Женеве между Вашингтоном и Киевом наиболее спорные пункты были вынесены за скобки. В первую очередь это был территориальный вопрос.

Другой член переговорной делегации, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз в интервью "Радио Свобода" отметил, что вопросы территориальной целостности Украины являются принципиальными и не подлежат обсуждению или торгу.

Об этом также шла речь в последнем интервью Андрея Ермака на должности главы Офиса президента. В разговоре с Саймоном Шустером он подчеркнул: Украина готова говорить только об определении линии соприкосновения, а не о "передаче" территорий.

"Конституция это запрещает. Никто не может пойти против Конституции Украины и против украинского народа", — заявил Ермак.

Что касается двух других "столпов", спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что Украина не позволит признать российскую оккупацию своих территорий и не примет ограничений по численности ВСУ. Оба этих пункта он также назвал красными линиями Украины.

Напомним, 2 декабря, самолет с посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональдом Трампом Джаредом Кушнером приземлился в московском аэропорту "Внуково". Американская делегация прибыла в Россию для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы попытаться сблизить позиции Украины и России.