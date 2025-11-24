Висели на волоске: появились новые детали о переговорах между США и Украиной — СМИ

Украине удалось сохранить работоспособное партнерство и диалог с американцами

Переговоры между Вашингтоном и Киевом чуть не потерпели неудачу еще до их начала. Атмосфера в Женеве была очень напряженная.

Американская команда прибыла в Швейцарию разочарованная утечками информации о "мирном плане" в средства массовой информации еще за несколько дней до встречи. Потребовалось почти два часа напряженных переговоров между главой Офиса президента Андреем Ермаком и госсекретарем Марко Рубио, чтобы снизить накал и начать конструктивную беседу, рассказал Financial Times первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Что нужно знать

Украина и США совместно переработали спорный план

Самые чувствительные вопросы будут решать Зеленский и Трамп

Предыдущий документ нарушал украинские красные линии

США и Украина разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но оставили наиболее политически чувствительные элементы на усмотрение президентов.

Вашингтон оказывал давление на Киев, чтобы тот согласился на предложение из 28 пунктов, которое было разработано официальными лицами США и России и пересекло несколько украинских красных линий. Общими усилиями проект документа был тщательно переработан.

Андрей Ермак и Марко Рубио

После нескольких часов переговоров команды США и Украины достигли соглашений по нескольким вопросам, но "поместили в скобки" наиболее спорные пункты, включая территориальные вопросы и отношения между НАТО, Россией и США. Решения по ним будут принимать Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

По словам Кислицы, украинской делегации не было поручено принимать решения по территориям, поскольку первоначальный проект плана предлагал, что это, согласно Конституции, потребует национального референдума.

Новый проект, по словам Кислицы, мало напоминал ранее просочившуюся версию мирного предложения. "От оригинальной версии осталось очень мало вещей" — сказал Сергей Кислица, добавив, что Украина может пойти на компромисс по некоторым пунктам. Однако, констатировал он, потребуется политическое решение лидеров.

Напомним, "Телеграф" писал, что европейские чиновники предлагают собственные наработки по будущему мирному соглашению.