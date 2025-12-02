Что будет делать Россия в случае подписания мирного соглашения: в НАТО описали подробный сценарий

Требования России остаются неприемлемыми, несмотря на дипломатические усилия переговорщиков, подчеркивают НАТО

Ситуация, сложившаяся с переговорами, очень динамична. Переговорщики прилагают много усилий, пытаясь выйти из тупика, но признаков того, что позиция России изменилась и она готова сделать какие-то содержательные уступки, нет.

Страны Североатлантического альянса сосредоточились на поддержке Украины единственным способом, который может обеспечить длительный мирный договор — убедить Владимира Путина, что он не сможет победить на поле боя. Об этом во время брифинга в Брюсселе сказал высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает корреспондентка "Телеграфа".

Что нужно знать

РФ требует вывода ВСУ из пяти областей, включая те, которые не контролирует полностью

Москва стремится остановить западную военную поддержку Украины и добиться политических перемен

НАТО акцентирует внимание на условиях, сдерживающих российскую агрессию

Заявления Владимира Путина на прошлой неделе четко показали, что территориальные требования России остаются в силе, как и его призыв к украинскому нейтралитету и жалобы по так называемым первопричинам войны.

Россия, отметил представитель НАТО, настаивает на полном выводе украинских сил из всех пяти областей, на которые она претендует, включая территории, которые она сейчас не контролирует и не будет контролировать в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

"Москва будет стремиться максимально ослабить военные возможности Украины, чтобы проложить путь для дальнейшей агрессии", — подчеркнул он.

Высокопоставленный чиновник НАТО пояснил, что это означает остановку западной поддержки Украины и отказ от идеи присутствия европейских войск на украинской территории.

"Россия также стремится увидеть смену правительства в Украине в ближайшее время, даже несмотря на то, что украинцы вряд ли когда-нибудь изберут пророссийское правительство", — продолжил он.

Вместе с нечеткими культурными требованиями по внутренним украинским процессам это означает, что после заключения соглашения Россия будет пытаться восстановить свои прокси и вмешаться во внутренние политические процессы.

"Наконец, необходимо четко договориться об условиях, мониторинге, верификации и надежных гарантиях безопасности для Украины на будущее", — резюмировал высокопоставленный чиновник НАТО.

